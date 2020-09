TUT (OG KJØR): Knutsen (til høyre) og Ludvigsen i «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Filmanmeldelse «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret»: Nå går det bra!

Juba. Og juba igjen!

Nå nettopp

ANIMASJON/BARNEFILM

«Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Rune Spaans og Gunhild Enger

Stemmer: John Brungot, Hermann Sabado, Per Inge Torkelsen, Heidi Goldmann, Anne Grete Preus m.fl.

Den andre animasjonsfilmen som springer ut av Knutsen & Ludvigsen-«universet» kommer relativt kort tid etter den første («Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin», 2015), men har hatt en lang vei opp fra bunnen av «Knutsens» (Øystein Dolmen) skrivebordsskuff.

«Debuten» ble sett av oppunder 250 000. Høsten 2020 skal det godt gjøres for «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret» å oppnå noe lignende. Men filmen er in alle fall like god. Kanskje hakket bedre?

STORT, SØTT DYR: Scene fra «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Historien er så løs i fisken som det går an – og samtidig kalle seg en film. Våre to tøysekopper bor i tunnelen med grevlingen sin, der de er en smule engstelige for å få besøk av tittelens «store dyr»: En rosafarget orm med minst 14 føtter å løpe på, og hundre hoder å spise med.

Det er ikke dyret de bør være redde for, dog. En dag kommer en togkonduktør til krypinnet i tunnelen. Hun hevder å være representant for myndighetene, men jobber egentlig på oppdrag for sin storesøster Gudrun (gitt stemme av avdøde Anne Grete Preus).

MENNESKER! IKKE HELT TIL Å STOLE PÅ: Skurken Gudrun (venstre) og hennes søster togkonduktøren i «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Myndigheter og autoritetspersoner – isj, dette er virkelig ikke noe for våre to helter! Det viser seg at Gunhild er ute etter Ryggsekksteinen, en magisk skatt som Knutsens bestefar Kaptein Knutsen (engang «elskebassen» til Gunhild) etterlot seg. Kaptein Knutsen er død. «Det er gode nyheter, mener Ludvigsen. «Da vet vi hvor vi finner ham!».

Helt hva Gunhild vil med Ryggsekksteinen blir aldri veldig klart. Men det er ikke så nøye heller. Det som teller, er det som som skjer på veien.

HOLD PÅ HATTEN!: Scene fra «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret». Kaptein Knutsen til venstre. Foto: Norsk Filmdistribusjon

Det er mye rart. Blant annet at Knutsen & Ludvigsen må dra til himmelen, padlende på en sky, og hente ned Kaptein Knutsen, og at de «tripper» skikkelig på noen veldig sukkerholdige lakrisbåter. Ja, og så tar de noe traller underveis, selvfølgelig.

Det forgjengeren mottok av kritikk, dreide seg stort sett om at det var for lite musikk i «Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin». Det samme kan man egentlig innvende mot denne. Videre kan det anføres at de relativt få sangene vi får høre, bare er sånn passe godt integrert i det som skjer.

DEN STOLTE KAPTEINEN: Per Inge Torkelsen har stemmen til Kaptein Knutsen i «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Dersom man velger å betrakte «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret» som «jukeboksmusikal» – vel, så bør man kanskje vurdere å ikke gjøre det.

Sett som en utvidelse og/eller fortsettelse av K&L-mytologien, derimot, må «Det store dyret» sies å være vellykket. Det er et univers der ekte tull og tøys har den høyeste egenverdi, og der folk som forteller deg hva du skal gjøre – de være seg myndighetspersoner, religiøse skikkelser eller pedagoger – har en tilsvarende lav stjerne.

PSYKEDELISK, MANN!: Ludvigsen alene i «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret». Foto: Norsk Filmdistribusjon

«Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret» er en påtakelig psykedelisk animasjonsfilm, og ikke bare i de skarpe, fine fargene – og trippesekvensen. Den dunster av anarki og mild motkultur, peker nese til «akseptable moral» og har atskillig mer til felles med «Yellow Submarine» (1968) enn med den siste fra Disney (selv om den refererer til «Dumbo – den flyvende elefanten» fra 1941). Margrethe Munthe ville funnet lite å glede seg over.

Visuelt sett er filmen vel så oppfinnsom som forgjengeren, full av nikk til musikkvideoer, klassisk billedkunst og videospill. I én bravurasekvens blir tegningene gradvis «dårligere»: «Å nei!», roper Knutsen: «Vi er blitt kunstnerisk animasjon! Vi ser ut som en julegave fra Steinerskolen!».

SELVSAGT ER NORDPOLEN FULL AV ISPINNER: Scene fra «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Overskuddet varer helt til og med rulletekstene, som er dandert med tolkninger av «det store dyret» signert både barn og voksne. Og nettopp: Dette er selvsagt en film for barn. Men det er en film for barn som vil glede oss mer tilårskomne også.

Animasjonsfilmer pleier å være strømlinjeformede greier – kjørt gjennom ørten testgrupper før de kommer så langt som til produksjon, stappet fulle av pedagogiske poenger og «akseptabel moral». «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret» er det motsatte av alt det der, og det føles godt at noe så u-striglet kan nå kino i 2020.

Rotete? Åjoda! Men på en kreativ måte. Vi tar gjerne en til.

Publisert: 23.09.20 kl. 09:41

Les også

Mer om Filmanmeldelse Animasjonsfilm Barn Animasjon Kino Film