DEN GANG DA: Ben Affleck og Jennifer Lopez på premiere i Hollywood i 2003 – før bruddet. Foto: CHRIS PIZZELLO / AP

TV-stjernen postet festbilde med Jennifer Lopez og Ben Affleck

Selv om «alle» vet at Jennifer Lopez og Ben Affleck er sammen igjen, har de ikke selv bekreftet forholdet. Leah Remini «hjelper» dem med det.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den offentlige interessen rundt Jennifer Lopez (51) og Ben Affleck (48) har vært stor etter at de i vår tok opp igjen kontakten – nesten 20 år siden de brøt forlovelsen.

Lopez’ skuespillervenninne, Leah Remini – kjent fra «Kongen av Queens», fylte 51 år 15. juni – og fredag delte hun en video på Instagram med en samling bilder fra en stor bursdagsfeiring.

På videoen poserer Remini med alle gjestene sine, og et stykke ut i bildesamlingen, dukker det opp et nærbilde av henne, Lopez og Affleck:

TAKKEHILSEN: Leah Remini viser verden at hun hadde spennende gjester i selskapet sitt. Foto: LEAH REMINI/INSTAGRAM

Nyheten om at Remini nå har sørget for at Lopez og Affleck har «debutert» på Instagram, går nå verden rundt. Remini har 2,9 millioner følgere på plattformen.

E! Online, Entertainment Tonight og People er blant de store amerikanske mediene som omtaler «bildebeviset».

BURSDAGSBARNET: Leah Remini, her avbildet i 2018. Foto: Jordan Strauss / AP

De første rapportene om at Lopez og Affleck så ut til å ha gjenopptatt romansen, kom i mai – kort etter at Lopez hadde brutt med baseballspilleren Alex Rodriguez (45).

Tause

Eks-turtelduene deltok på «VAX LIVE: The Concert to Reunite the World» i april, og da de forlot arrangementet sammen, skjøt spekulasjonene fart.

Siden har det dukket opp paparazzibilder av paret, der de kysser og omfavner hverandre.

Lopez har i ferske intervjuer unnlatt å kommentere saken. Da hun ble intervjuet av «Today» tidligere i uken i forbindelse med sin nye låt «Love Makes the World Go Round», svarte Lopez generelt:

– Jeg tror at budskapet om at vi skal komme sammen og elske hverandre aldri har vært mer relevant enn akkurat nå.

Heller ikke Affleck har uttalt seg.

Mye har skjedd siden Lopez og Affleck brøt forlovelsen i 2004. Lopez giftet seg med artisten Marc Anthony (52) i 2004 – kort etter bruddet med Affleck, og fikk tvillinger sammen. De ble imidlertid skilt ti år senere.

Affleck på sin side giftet seg med filmstjernen Jennifer Garner (49) i 2005. De ble skilt i 2018 – etter lang tids separasjon. Han har tre barn med henne.

