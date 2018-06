GÅR FRI: Hans «Haffen» Kjosmoens satiriske montasjer er innenfor lovens grenser mener politiet. Foto: Espen Rasmussen

Morgan Kane-saken: Satire-anmeldelse henlagt

Publisert: 19.06.18 08:02

FILM 2018-06-19T06:02:38Z

Øst politidistrikt har henlagt anmeldelsen mot Hans «Haffen» Kjosmoens satiriske nettmontasjer rundt gründeren av Morgan Kane-selskapet Wr Entertainment, Ryan Wiik.

Det var Wiik selv som anmeldte Kjosmoen rett før jul i fjor.

- Jeg synes jeg det er helt forkastelig at Wiik har bundet opp politiets ressurser i en sak som dette. Når Wiik i 10 år har holdt folk for narr må det påregnes reaksjoner, og jeg er glad for at politiet har besluttet å henlegge saken og tatt hensyn til det som må kunne forventes innen ytringsfrihet, sier Kjosmoen til VG.

Hans «Haffen» Kjosmoen er en av mange småaksjonærer i Wr Entertainment, selskapet som Ryan Wiik i sin tid gründet, men som han sa opp stillingen i etter en bitter konflikt med selskapets nye ledelse. Wiik anmeldte Kjosmoen etter flere satiriske innlegg på Facebook-siden Verden Er Gal og anvendte paragraf 266 i straffeloven som handler om hensynsløs atferd:

«Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år», står det i paragrafen.

Verken Ryan Wiik eller hans norske advokat har besvart VGs henvendelser om henleggelsen, men da VG brakte nyheten om anmeldelsen før jul, uttalte advokat Ole Tokvam i advokatbyrået Bing Hodneland at «vår klient opplever (dette) som rene sjikanekampanjer og andre uakseptable overskridelser på nettet».

Ryan Wiik og Wr Entertainment tilbrakte store deler av fjoråret i diverse rettssaker, blant annet en stor svindelsak mot Wiik. Den langvarige konflikten ble løst ved forlik i februar i år.