I NATTENS MULM OG MØRKE: Patrick Schwarzenegger og Bella Thorne i «Midnight Sun». Foto: Ed Araquel / Nordisk Film Distribusjon AS

Filmanmeldelse «Midnight Sun»: Nattsvermere

Publisert: 06.07.18 14:23

FILM 2018-07-06T12:23:57Z

Manipulativ og melodramatisk tenåringståreperse.

DRAMA/ROMANSE

«Midnight Sun»

USA. Tillatt for alle. Regi: Scott Speer.

Med: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle.

2

Katie Price (Thorne ) er ung og pen og lider av en sykdom. Xeroderma pigmentosum: «En meget sjelden autosomal recessivt arvelig tilstand som karakteriseres av økt følsomhet for ultrafiolett lys».

Store medisinske leksikon , som jeg siterte over, antyder at symptomene primært er hudkreft og alvorlige øyesykdommer som kan føre til blindhet. Katie må være spesielt utsatt. Hun har levd innenfor husets fire vegger i alle sine år. Den minste strime fra solen vil i hennes tilfelle være fatal. «Vi er kommet i den alderen», som legen hennes sier, skjebnetungt.

Moren døde da Katie var liten. Faren hennes er imidlertid «verdens beste», selv om han venter til hun er langt oppe i tenårene før han lar henne overta den akustiske gitaren som mamma en gang eide. På denne klimprer Katie småtriste sanger av Taylor Swift-typen , om hvor alene hun har følt seg.

De er ikke særlig gode. Men det er ikke så farlig.

En dag – unnskyld, kveld (selvsagt) – får hun via en Askepott -historie kontakt med Charlie (Schwarzenegger, som ganske riktig er sin far Arnolds sønn, også hva gjelder skuespillerrepertoaret), gutten hun har vært avstandsforelsket i under hele oppveksten.

Han er ikke vanskelig å be. De to blir et misunnelsesverdig vakkert par (til den blonde slyna Zoe Carmichaels store ergrelse, hurra!). Det enste problemet er at Katie ikke våger å fortelle Charlie om sykdommen. Hun vil være en vanlig jente en stund, sier hun – ikke en diagnose.

Og så! Så tar Charlie jaggu livet av henne. Vel nesten, i hvert fall.

Denne tenåringstårepersen, i tradisjonen fra «Love Story» (1970) og, mer nylig, «The Fault In Our Stars » (2014), er veldig spareblusspreget. Tonen er ustø og ofte aldeles smertefullt pinlig, og skuespillet er mediokert (Thorne har ikke en gang giddet å late som om hun har lært seg å spille på gitar. Disney -stjernen er likevel det mest fargerike med filmen).

Romansen mellom Charlie og Katie er så dydig at den nesten virker kald, og de amerikanske ungdommene i birollene er irriterende, slik de gjerne er i filmer som dette.

Jeg skulle ønske jeg kunne «spoile» den vanvittige slutten. Men det kan jeg jo ikke. Jeg får nøye meg med å si at det er lenge siden jeg har sett noe mer umusikalsk.