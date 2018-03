KOMEDIE-VETERAN: Cameron Diaz, her på åpningen av Academy Museum of Motion Pictures i Los Angeles i 2014. Foto: KEVORK DJANSEZIAN / REUTERS

Cameron Diaz bekrefter at hun legger opp

Publisert: 31.03.18 08:56

Fansen trodde kanskje ikke på ryktene om at Hollywood-stjernen Cameron Diaz (45) legger karrieren på hylla. Men jo, da.

Det har vært spekulert en god stund på om Diaz har sagt farvel til filmbransjen og gitt seg som skuespiller. Så sent som for noen uker siden uttalte kollegaen og venninnen Selma Blair til Daily Mail at Diaz hadde lagt opp.

Men så trakk Blair (45) påstanden tilbake og forsikret at det bare var en bløff .

Nå tyder ferske uttalelser fra Diaz selv på at det er sant likevel.

I et bladintervju med Entertainment Weekly , hvor også «The Sweetest Thing» -kollegene Blair og Christina Applegate (46) er med i praten, snakker Diaz om at de tre kvinnene ser for lite til hverandre. Faktisk har de ikke «hengt sammen» siden de spilte inn den populære komedien i 2002.

– Herregud, hvorfor gjør vi ikke det? Jeg er jo ferdig. Jeg gjør bokstavelig talt ingenting, sier Diaz, hvorpå Applegate skyter inn at hun er en «semi-pensjonert mamma og ikke har jobbet på mange år».

Da fortsetter Diaz:

– Det er jo fantastisk. Jeg er helt ute. Semi-pensjonert, jeg også. Og jeg er faktisk pensjonert, så jeg hadde digget å gå ut med dere, jenter.

47-åringen ble lenge betraktet som dronningen av romantiske komedier. Publikum har sett henne i kassasuksesser som «Alle elsker Mary», «The Holiday», «My Sister’s Keeper», «In her Shoes» og «Charlie’s Angels». De siste årene har stjernen imidlertid ligget lavt. Sist Diaz var å se på filmlerretet var i 2014.

Året etter giftet hun seg med musiker Benji Madden (37).

Ikke er hun særlig ivrig i sosiale medier. Sist Diaz postet noe på Twitter og Instagram, var i 2016 – i forbindelse med presidentvalget. På Facebook har hun ferskere oppdateringer, men siden er tydelig drevet av et apparat rundt skuespilleren.

