Kristoffer Joner fortsatt sykmeldt etter katastrofefilm-ulykke

Publisert: 02.05.18 10:04 Oppdatert: 02.05.18 10:14

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FILM 2018-05-02T08:04:16Z

Skuespilleren ble skadet på settet under innspilling av filmen «Skjelvet» og er fortsatt ikke klar til å jobbe igjen.

Kristoffer Joner er tilbake i rollen som geologen Kristian Eikjord, sist sett i katastrofefilmen «Bølgen» fra 2015.

I oppfølgeren «Skjelvet» er det et jordskjelv som truer hovedstaden, et par år etter hendelsene i Geiranger i «Bølgen». Kristoffer Joner ble skadet under innspillingen i januar, og han er fremdeles ikke klar for å jobbe igjen.

– Jeg pådro meg en ulykke, det var et stunt som gikk feil. Det var en skade i foten, og det har vært komplikasjoner etterpå, så jeg går på tester, og håper jeg blir bra igjen snart.

«Skjelvet» får sin premiere under filmfestivalen i Haugesund i august.

Det er ikke ofte rollefigurer fra en katastrofefilm blir med i en til, men både Joner og Ane Dahl Torp, som spilte i den første filmen, er med i oppfølgeren. Joner er imidlertid litt vag i svaret når han spørres om Eikjord fortsatt er geolog.

– Jeg vet ikke om jeg vil si så mye om det, men la oss si han er på et litt annet sted i livet. Dette er jo et par år etter hendelsene i «Bølgen», og han tok det ikke så bra det som skjedde der.

Forrige film bidro sterkt til at «Bølgen»-regissør tok turen til Hollywood for å lage storfilmen «Lara Croft». Joner beskriver byggverkene og settene som er bygget opp for «Skjelvet» som «helt sinnsyke», og sier han er heldig som har fått være med på det.

– Vi er veldig flinke til å få mye ut av lite i norske filmer. Det blir lagt merke til. Når vi forteller folk utenlands hvor lite penger det har kostet tror de ikke på oss!