Tegneserie-legende Stan Lee (95) saksøkes for upassende oppførsel

«Black Panther»-skaper Stan Lee (95) saksøkes av en kvinnelig massør i Chicago for angivelig upassende oppførsel ved to anledninger da hun masserte ham.

Det er nyhetsbyrået AP som melder dette. Massøren, Maria Carballo, krever nå 50.000 dollar, eller nær 400.000 kroner, for tort og svie, samt dekning av advokatutgifter. Carballo har også anmeldt forholdet til politiet som ifølge AP har innledet etterforsking av saken.

Via sin advokat benekter Lee beskyldningene på det sterkeste.

I følge Chigago Tribune som omtalte denne saken først, skal 95 år gamle Lee ha «tatt på seg selv» under massasjen - og han skal ha grepet fatt i foten hennes og ført den mot sitt eget kjønnsorgan.

I følge rettsdokumentene skal Carballo fryktet at å saksøke Lee kunne ha en negativ virkning på hennes yrkesutøvelse, men at #metoo-har gitt henne mot og krefter til å «stå opp og kjempe for sin egen verdighet».

Stan Lee, eller Stanley Martin Lieber som han het tidligere, har over 300 figurer fra Marvel-universet på samvittigheten.

Tegneserieforlaget Marvel Comics, grunnlagt av Martin Goodman, er sammen med DC Comics den største produsenten av superhelter. Stan Lee har vært essensiell for utviklingen av superhelter slik vi kjenner dem i dag.

Stan Lees revolusjon i fremstillingen av helter og skurker gjorde det enklere for dem å ta steget fra tegneserierutene over til filmlerretet. Han har selv vært produsent på en stor del av disse og dukker ofte opp i en kort scene i filmene.

Det er for øvrig ikke første gang Stan Lee saksøkes. I 2015 ble Lee, kona Joan B. Lee og datteren Joan Celia Lee saksøkt av en tidligere assistent. Shawn Lukaszewicz mente han ble utsatt for verbal tortur og ydmykelse av familien.

