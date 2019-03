«BØ!»: Madison Curry i «Us». Foto: United International Pictures

Filmanmeldelse «Us»: Tvillingskjebner

Oppfølgeren til «Get Out» er en skuffelse. Men den er en guffen skuffelse.

GRØSSER

«Us»

USA. Fra 15. Regi: Jordan Peele.

Med: Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker.

Jordan Peeles debutfilm «Get Out» (2017) blir betraktet som en av de siste årenes viktigste amerikanske filmer. Den var en rasismeallegori forkledd som en sjangerøvelse, og noe så uhyre sjeldent som en horrorfilm som ble belønnet med Oscar (for beste manus).

Enda viktigere var det at filmen gjorde komikeren Jordan Peele til en av spydspissene i den nye afroamerikanske filmen. «Us», regissørens film nummer to, blir imøtesett med enorme forventninger. Den er nesten nødt til å bli en skuffelse.

Det er den også. Men ganske mye av denne lille skuffelsen blir borte i gleden over at «Us» konsoliderer Peeles posisjon som en auteur i en sjanger som ikke har mange av dem. Han er nå den mest originale filmskaperen og tenkeren i grøsserfilmsjangeren.

Det er en film det er vanskelig å skrive om uten å gi bort for mye av innholdet. Men den begynner med at Adelaide (Madison Curry) forviller seg inn i en speillabyrint på et tivoli som barn. Der møter hun bokstavelig talt seg selv; ikke i et speil, men ansikt til ansikt. En eksakt kopi – om enn avmagret, og i mer fillete klær.

MØTER SEG SELV I DØREN: Evan Alex, Lupita Nyong’o og Shahadi Wright Joseph i «Us». Foto: Claudette Barius / United International Pictures

Hendelsen gir Adelaide posttraumatiske lidelser som hun tilsynelatende har kommet over når hun som voksen (spilt av Nyong’o) reiser med familien på ferie i nærheten av stranden der traumet inntraff i 1986.

Noe av uroen sitter i fremdeles fast i henne, bevares. Den skal vise seg å være velbegrunnet. Én kveld står det en familie i oppkjørselen. De er kledd i røde drakter og har gullfargede sakser i hendene. De ligner Adelaides egen familie på en prikk.

Herfra utvikler «Us» seg til å bli en slags hybrid av en zombiefilm og Michael Hanekes «Funny Games» (1997 og 2007). Der «Get Out» handlet om det uhyggelige i å aldri kunne slippe inn, handler «Us», i alle fall på overflaten, om å bli invadert av de som står utenfor.

Under overflaten – bokstavelig talt – er det en film om klasse, ulikhet og mulig revolusjon: Det økende gapet mellom de som har og de som ikke har.

«Hvem er dere»?, spør Adelaide og mannen Gabe (Wilson) inntrengerne. «Vi er amerikanere», svarer de. Adelaides og familiens dobbeltgjengere viser seg å komme fra en verden under bakken vi tråkker på. De kaller seg «de lenkede».

«DET ER NOEN UTENFOR SOM VIL SNAKKE MED DEG»: Evan Alex, Winston Duke, Lupita Nyong’o og Shahadi Wright Joseph i «Us». Foto: Claudette Barius / United International Pictures

Peele tar seg god tid til å etablere universet sitt. Innledningsvis er det en fryd i seg selv å observere en helt vanlig, velfungerende afroamerikansk familie på tur (man blir sittende å tenke på hvor sjelden det er man ser svarte middelklassefamilier på film).

Stemningen er overveiende guffen, ispedd svart, forløsende humor (fin vitsing med den smarthøyttaleren, gitt). Mot slutten, før den obligatoriske «twisten», er det klart at det vi har med å gjøre, er en uvanlig sørgmodig grøsser.

HUMORIST MED SANS FOR HORROR: Regissør Jordan Peele, fotografert på The Museum of Modern Art i New York 19. mars. Foto: Eduardo Munoz / Scanpix

Peele har et særegent håndlag med sjangerkonvensjonene. Han hever seg ikke over dem, han er like glad i «bø!»-effekter som deg og meg. Men estetikken hans er den til en humorist som er innmari glad i horrorfilm. «Looks like some weird kind of fucked-up performance art», som Gabe sier.

Peele bruker for mye tid til å forklare noe som alle som ser, vil se – og er litt klønete i forsøket. «Us» er ikke en like uimotståelig tydelig film som «Get Out».

Den kommer heller ikke til å få like mye kulturell sprengkraft som forgjengeren. Men som skuffelse betraktet må det sies at den er ganske bra.

