I HARDT VÆR: Fan Bingbing, her i Cannes i fjor vår. Foto: Alastair Grant / AP

Forsvunnet kinesisk superstjerne – Fan Bingbing – skylder én milliard kroner i skatt

FILM 2018-10-03T06:57:32Z

Fan Bingbings forsvinning er fortsatt et mysterium, men nå har det kommet livstegn fra 36-åringen.

Publisert: 03.10.18 08:57

Filmskuespilleren, som betraktes som Kinas mest berømte, har vært som sunket i jorden siden tidlig i juni . Kinesiske medier har spekulert på om hun er arrestert av myndighetene i hemmelighet i forbindelse med påstått skatteunndragelse. Det har også vært antatt at hun kan ha flyktet til USA og søkt om asyl der.

Nå sitererer nyhetsbyrået AFP den statlige avisen Xinhua på at Fan Bingbing, som også er modell og produsent, er pålagt å betale svimlende én milliard kroner i skattesmell og bøter.

Dette må hun angivelig bla opp med innen en ukjent frist, dersom hun skal slippe straffeforfølgelse.

Beklager

For første gang på fire måneder har det også kommet livstegn fra skuespilleren selv. På det sosiale mediet Weibo , der hun har 61 millioner følgere, skriver Bingbing – uten å opplyse om hvor hun befinner seg – at hun beklager.

« Jeg føler jeg har sviktet det landet som har fostret meg. Jeg har sviktet det samfunnet som ga meg tillit, og jeg har sviktet fansen som liker meg », lyder det fra stjernen ifølge Hollywood Reporter .

Hun fortsetter med å si at hun er innstilt på å betale alt hun skylder, blant annet ved hjelp av pengeinnsamlinger – uansett hvor vanskelig det blir – og at hun påtar seg det hele og fulle ansvaret for situasjonen.

Fan Bingbing har spilt i «X-Men: Days of Future Past» og «Iron Man 3» , og et 30-talls kinesiske filmer i tillegg til TV-serier. Hun har også reklameavtaler med merker som Chopard og L’Oreal, og figurerer jevnlig på topp-fem-listen over verdens best betalte kvinnelige skuespillere . Ifølge Forbes tjente 36-åringen rundt 140 millioner kroner i 2016.

Kinesiske myndigheter skal ha strammet inn kontrollen på filmindustrien de siste årene, og ifølge deres statlige kringkastingsadministrasjon får ikke skuespillere tjene mer enn 40 prosent av de totale kostnadene for filmen. Hovedrolleinnehaveren kan ikke tjene over 70 prosent av det totale budsjettet for alle skuespillerne.

I tillegg til at Fan Bingbing er forsvunnet fra offentligheten og sosiale medier, er også navnet hennes fjernet fra kinesiske medier og alt promoteringsmateriell for hennes kommende film «Unbreakable Spirit», der hun spiller mot Bruce Willis (63). Filmen har verdenspremiere 26. oktober.

I 2011 ble Kinas mest kjente kunstner, Ai Weiwei (61), satt i varetekt i tre måneder . På det tidspunktet var det uvisst hvor han var, og han slapp ut etter å ha skrevet under på en tilståelse myndighetene sa dreide seg om skatteunndragelse.