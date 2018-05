KLAR FOR NORSKREGISSERT FILM: Hollywood-diva Michelle Pfeiffer skal spille i «Maleficent 2». Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Joachim Rønning med både Jolie og Pfeiffer på laget

Publisert: 30.05.18 11:21

FILM 2018-05-30

Regissøren fra Sandefjord får med seg to av Hollywoods mest profilerte kvinnelige skuespillere på sin nye film.

«Maleficent 2», oppfølgeren til «Tornerose»-avleggeren om heksa i eventyret har startet innspillingen denne uken, melder Entertaintment Weekly.

Angelina Jolie er med igjen, som hun var i den første filmen fra 2014.

Med er også Elle Fanning, som var med i «Maleficent».

Nå er det imidlertid blitt kjent at enda et sterkt navn blant kvinnelige skuespillere i Hollywood er klar for filmen som Joachim Rønning skal regissere.

Michelle Pfeiffer har skrevet under for rollen som dronning Ingrith.

Joachim Rønning sier til VG at han er svært fornøyd med å få med Pfeiffer, som er en del av hans egen filmoppvekst. Han berømmer hennes store bredde i karrieren.

– Alt fra «Farlige forbindelser» til Catwoman i «Batman». «Scarface» er jo en klassiker, men jeg tror min favoritt er som Ellen Olenska i Martin Scorseses «Uskyldens tid». Uforglemmelig er selvsagt også flygelscenen i «The Fabolous Baker Boys», sier en fornøyd regissør.

Han sier innspillingen er i gang i Pinewood studios utenfor London.

– Det er fantastisk å få jobbe med et så spennende ensemble som Angelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor og Michelle Pfeiffer. Det er gøy å lage film for Disney igjen, og få fortelle nye eventyr i «Maleficent»-universet.

Den første filmen i serien ble en stor suksess for Disney og sopte inn over 758 millioner dollar for selskapet. Angelina Jolie var også eksekutiv produsent for filmen.

Joachim Rønning kom rett fra «Pirates of The Caribbean»-filmen, «Dead Men Tell No Tales», som han regisserte sammen med tidligere makker Espen Sandberg.