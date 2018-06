KJÆRLIG: Amal Clooney klinte til med George Clooney under American Film Institute Life Achievement Award Gala i Dolby thetare i Hollywood. Foto: Chris Pizzello / AFP

Åpenhjertig Amal Clooney: – Klarte ikke å sove uten ham

Når Amal Clooney (40) for aller første gang snakker om ektemannen (57) offentlig, åpner hun hjertet fullstendig.

Under prisutdelingen American Film Institute Life Achievement Award Gala i Los Angeles torsdag inntok menneskerettighetsadvokaten podiet for å holde tale.

Men denne gangen var det ikke i form av krass kritikk til omstridte myndigheter – nå var det sin egen mann hun skulle gjøre stas på.

George Clooney er nemlig årets mottager av hedersprisen under den tradisjonelle gallaen – den 46. i sitt slag – for alle prestasjoner innen skuespill og regi.

Amal, som normalt er tilbakeholden i rampelyset, holdt lite tilbake da hun snakket om kjærligheten til den berømte Hollywood-stjernen. Mens han gjentatte ganger har hyllet kona , har hun vært taus – frem til nå.

USA Today skriver at hun innrømmet at hun var nervøs, fordi hun har mye lettere for å ta ordet i jobbsammenheng enn i en så personlig setting som dette.

– Jeg gjør det for mannen min for aller første gang i kveld, sa hun.

40-åringen fortalte forsamlingen at hun lenge trodde hun kom til å ende opp alene – frem til hun møtte George for fem år siden.

– Jeg var 35 den gangen og begynte å venne meg til tanken på å forbli peppermø. Men så møttes vi, betrodde Amal og snakket om tiden da de skjulte seg i hennes leilighet i London for ikke å vekke oppsikt da romansen var fersk.

Mistet nattesøvnen

– Min tanke ganske tidlig var at uansett hva som skjedde, så ville jeg aldri være sammen med noen annen mann enn George. Jeg klarte ikke å sove uten ham når vi var fra hverandre, og jeg fikk stadig høre fra andre at jeg hadde et spesielt flir om munnen hver gang jeg leste tekstmeldingene han sendte meg, eller brevene han pleide å gjemme i vesken min.

George skal ha blitt blank i øynene, der han satt i salen og lyttet til kjærlighetserklæringene. Amal fortsatte å skryte av ektemannens egenskaper.

– Han er virkelig en gentleman, og på en måte som er svært sjelden i dag. Kanskje til og med utdatert.

Hun forsikret for publikum at hun er like forelsket fortsatt som i starten. Sammen er de to foreldre til tvillinger . Alexander og Ella fylte ett år dagen før prisutdelingen.

– George har min fulle beundring, og smilet hans smelter meg hver eneste gang, sa hun før hun henvendte seg direkte til George:

– Min elskede, hva jeg har funnet hos deg, er den store kjærligheten jeg alltid drømte om eksisterte.

Også George var mer personlig enn han pleier. Filmstjernen, som var 52 da han giftet seg og 56 da han ble pappa for første gang, sa i sin takketale at han aldri hadde ventet at han skulle kunne kombinere en suksessrik karriere med familie.

– Jeg trodde ikke at det gikk an å oppleve den store kjærligheten i tillegg. Men så spaserte Amal inn i livet mitt. Og nå har vi disse to smårollingene. Hver dag får de meg til å føle meg liten. Og Amal, du gjør hver eneste dag, mandag, tirsdag og onsdag, like spesiell som dagen i dag, sa han til kona.

Amal og George giftet seg i Venezia september 2014, og hun fikk massiv skryt for sin glamorøse bryllupsgarderobe .

At Amal følger George på røde løpere, er ingen sjeldenhet. Det er imidlertid ikke ofte de to demonstrerer sine varme følelser så åpenlyst. Amal kysset varmt på George flere ganger gjennom festlighetene – vel vitende om at pressefotografene knipset vilt.