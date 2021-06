SAKSØKT: Nicolai Cleve Broch, Agnes Kittelsen og Jon Øigarden har protestert så kraftig på kontraktene med sin danske agent Panorama Agency at danskene nå har saksøkt dem. De tre mener seg ofre for en ukultur i agentbransjen og har også støtte fra skuespillerkolleger som Dennis Storhøi og Ola G. Furuseth. Foto: VG/NTB

Agnes Kittelsen, Jon Øigarden og Nicolai Cleve Broch: Saksøkt av sin egen agent

«Exit»-stjernene Jon Øigarden (50) og Agnes Kittelsen (41), samt Nicolai Cleve Broch (45), er alle stevnet for retten av sin danske agent, Panorama Agency. Nå tar de et kraftig oppgjør med det de kaller ukultur i agentbransjen.

Av Stein Østbø

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

VG får bekreftet i Københavns tingrett at de tre profilerte norske skuespillerne er saksøkt av gigantagenturet Panorama Agency (PA).

Tvisten handler om uenighet rundt skuespillernes kontrakter og PAs krav om provisjon i lang tid etter kontraktsoppsigelse.

– Det er jo en merkelig situasjon at man skal stevnes av sin egen agent, men jeg er veldig glad for at skuespillerforbundet tar dette på alvor og bistår oss gjennom denne vanskelige prosessen, sier Jon Øigarden til VG.

Panorama Agency har en bred stall av de største nordiske – og norske – skuespillernavnene. I tillegg til de tre som agentfirmaet har stevnet for retten, representerer PA også navn som Kristoffer Hivju, Tobias Santelmann, Ellen Dorrit Pedersen, Anders Danielsen Lie, Marie Blokhus, Mariann Saastad Ottesen og John Carew, for bare å nevne noen.

– Vi skuespillere trenger agenter som har spisskompetanse på kontraktsinngåelse, som har et bredt sammenligningsgrunnlag i hva som er akseptable honorarer og et bredt kontaktnettverk for å lande jobber på tvers av et voksende marked. Panorama Agency har en tendens til ikke alltid å levere på disse punktene, sier Øigarden.

– Tvert imot har de opptrådt som en forstyrrende mellommann som til og med har kostet meg jobber – jobber som jeg i utgangspunktet hadde blitt tilbudt direkte gjennom regi eller produsent. Når de i tillegg hevder hardnakket at det er de som har skapt karrieren vår, at det er de som skal ha æren for hva vi har utrettet gjennom en lang karriere, så bikker det nesten over til det komiske, sier han.

Panorama Agency henviser VG til sin advokat, Bjarke Vejby, for svar på spørsmål om hvorfor de tre norske stjernene er stevnet.

– Årsaken er enkel. De tre skuespillerne, som nå er de fremste av suksessfulle skuespillere i Norge, forsøker å frigjøre seg fra sine forpliktelser før kontraktens utløp, skriver Panorama Agencys advokat, Bjarke Vejby, i en e-post til VG.

– Det er så klart aldri ønskelig å stå i konflikt, men når Panorama ikke viser noen vilje til å gå i seg selv, føles det rett å gi et motsvar, sier Agnes Kittelsen.

– For meg handler dette om å være solidarisk med mine kollegaer og bransjen, slik at vi kan få sagt tydelig ifra om at vi ikke ønsker en slik ukultur jeg opplever Panorama står for, sier hun.

Kittelsen minner om at hele konseptet med å ha en agent er at skuespilleren betaler en andel av sine inntekter til agenten for at denne skal ordne det praktiske rundt en produksjon, som for eksempel å forhandle kontrakter og holde orden på datoer slik at arbeidet faktisk lar seg gjennomføre.

– Min erfaring med Panorama har vært at de i stedet for å ta denne jobben har rotet det til, slik at jeg ikke bare har måttet gjøre disse tingene selv, men også har måttet rydde opp i rotet etterpå. Jeg opplevde at det var så stor misnøye i bransjen med Panorama Agency at det vanskeliggjorde mine muligheter for jobb, sier Kittelsen og får støtte fra Nicolai Cleve Broch.

– Jeg synes det er leit at denne konflikten ser ut til å ende opp i rettssystemet. Men dersom det er dette som må til for å belyse ukulturen som Panorama Agency bedriver, så får det bli sånn. Jeg står godt og trygt i dette, sier Cleve Broch som sa opp med PA for to år siden.

– Jeg kunne ikke fortsette å betale dem provisjon i flere år fremover, som de urimelige kontraktene la opp til. Det er tøff kamp om jobbene i skuespilleryrket. Da hjelper det ikke at agenten som skal hjelpe deg, i stedet gjør det vanskeligere å få den jobben, poengterer han.

Dennis Storhøi (60) er også en av dem som har slitt med å komme ut av sin kontrakt med PA.

UTE: Dennis Storhøi sier han opplevde mye besvær da han ville ut av kontrakten med Panorama Agency. Foto: Trond Solberg

– I løpet av mine åtte år på kontrakt med Panorama, fikk jeg én jobb. Selv har jeg kommet meg ut av kontrakten, men ut fra det jeg hører fra mine kollegaer, så er mitt inntrykk dessverre at Panorama er en vedvarende negativ hånd over bransjen, forteller Storhøi.

– Jeg synes det er viktig å støtte opp om de tre som nå er stevnet. Samtidig skal skuespillere som prøver å komme seg ut av disse kontraktene vite at de ikke er alene. At så mange skuespillere har negative erfaringer med Panorama er i seg selv en advarsel til andre kolleger, sier han.

– For meg handler mye av dette om en generell trend i samfunnet der enkelte aktører fakturerer for tjenester hvor det faktiske arbeidet og resultatet av dette ikke på langt nær står i forhold til det regningsbetaler får igjen, supplerer Ola G. Furuseth.

Siden 2017 har Norsk Skuespillerforbund (NSF) – med rundt 1500 medlemmer – mottatt 22 henvendelser fra norske medlemmer som har hatt problemer med å bli løst fra kontrakten med nettopp Panorama Agency, opplyser forbundsleder Knut Alfsen i NSF.

– Vi er overrasket over at de velger å ta dette til retten. Dersom PA ønsker å fremstå som en seriøs bransjeaktør bør de i stedet lytte til kritikk fra sine mange nåværende og tidligere klienter. De burde heller bruke ressursene på å finne fram til bedre avtaler og service for nye klienter – i stedet for å true dem som ønsker å avslutte samarbeidet med rettssaker, sier Alfsen som legger til at denne saken er av stor prinsipiell betydning for forbundets medlemmer.

– De opplever at ytelsene de får fra PA ikke svarer til det tilbudet de fikk da de inngikk avtalen. Bestemmelsene rundt oppsigelse av avtalene er imidlertid slik at det blir urimelig kostbart for skuespillerne å si opp kontraktene, påpeker Knut Alfsen.

Panorama Agencys advokat, Bjarke Vejby, er imidlertid klar.

– De har forsøkt å holde opplysninger om sine engasjementer – og dermed sine inntekter – hemmelige, hvilket er i strid med agentavtalen, der alle kontrakter skal frem og der inntekter skal opplyses om. Samtidig har de inntatt et standpunkt om at det ikke skal betales agenthonorar i tilfeller der det for eksempel lages en ny sesong av en TV-serie der agenten tidligere har forhandlet kontrakt og gjort en innsats, skriver Panorama Agencys advokat.

– Ifølge NSF er det siden 2017 kommet inn 22 henvendelser fra NSF-medlemmer «som har ønsket råd og hjelp til å komme seg ut av sine kontrakter med Panorama Agency». VG har snakket med flere av dem. Hvordan ser PA på denne langvarige misnøyen/utilfredsheten hos NSF-medlemmer med PA-kontrakt?

– Hvis en skuespiller mener at PA ikke gjør det godt nok, så er de velkommen til å si opp agentavtalen. I oppsigelsesperioden skal kontrakten respekteres. I agentavtaler er det praksis at det utbetales honorar av alle inntekter fra film, reklamer eller annet, skriver Vejby, og fortsetter:

ADVARER: Jon Øigarden – nummer to fra venstre – oppfordrer unge skuespillertalenter sterkt til å bruke skuespillerforbundet når de kommer i kontakt med større, internasjonale agenter. Her er Øigarden sammen med sine «Exit»-kompiser (fra venstre) Tobias Santelmann, Simon Berger og Pål Sverre Hagen. Foto: Ingeborg Klyve

– I starten av et kontraktsforhold, vil det som oftest være agenten som skaffer engasjement, herunder ved starten av en serie eller en sesong. Senere ser man at produsenten kan ta kontakt til skuespilleren direkte. Men det fremgår av kontrakten at det er agenten som forhandler skuespillerens kontrakt i hvert enkelt tilfelle, slik at skuespilleren får best mulige vilkår, skriver advokat Bjarke Vejby.

VG har også forelagt ham flere av påstandene fra Jon Øigarden, Agnes Kittelsen og Nicolai Cleve Broch. Vejby ønsker kun å svare generelt.

– PA har ingen interesse av skittkasting, skuespillerne må naturligvis mene hva de vil om PA. Men faktum er at skuespillerne har hatt PA som agent i en årrekke, og det er PA som har vært medvirkende årsak til at skuespillernes karrierer er blitt bygd opp gjennom mange år. Det er for tynt at kjente, norske skuespillere ikke vil respektere de kontraktene som de selv har skrevet under på, og som har vært gjeldende i en årrekke, skriver Bjarke Vejby.

Tvisten mellom PA og NSFs tre medlemmer har nå vart i snart ett år. Siden i fjor sommer har partene forsøkt å inngå forlik – og sakene har ligget stille i København tingrett siden den gang – men avstanden har hittil vært for stor til å bli enige.

Advokat Vejby opplyser til VG at partene nå må løse dette i minnelighet, mens NSF opplyser at det pr. nå dessverre «ikke ser ut til å være mulig å komme til enighet slik saken står nå».