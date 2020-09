AVHØR: Rhea Chakraborty, kjæresten til avdøde Sushant Singh Rajput, avbildet utenfor Narcotics Control Bureau (NCB) i Mumbai mandag. Foto: PUNIT PARANJPE / AFP

Bollywood-stjerne døde – kjæresten arrestert

Tre måneder etter Sushant Singh Rajputs brå død, har indisk politi utvidet etterforskningen. Beskyldninger hagler, og mediene koker.

Nå nettopp

VG omtalte 34-åringens brå død i juni. Rajput ble funnet død i sitt eget hjem i Mumbai. Politiet konkluderte først med selvmord, deretter ulykke. Indiske medier har skrevet mye om saken og hele tiden rapportert at stjernen valgte å ta sitt eget liv.

I kjølvannet av tragedien har det vært rettet et stort fokus på mental helse innen Bollywood-miljøet, samt det som ifølge Reuters beskrives som uavbrutt dekning av voldsomme beskyldninger mellom Rajputs pårørende og hans etterlatte kjæreste, Bollywood-skuespiller Rhea Chakraborty (28), og andre i parets krets.

POPULÆR: Sushant Singh Rajput avbildet på en filmpremiere i Mumbai i 2016. Foto: STR / AFP

Nytt nå er at politiet i Mumbai etterforsker om det ligger en narkotikarelatert, kriminell handling bak Rajputs bortgang.

Tirsdag gikk narkopolitiet til pågripelse av Rhea Chakraborty, som Rajput angivelig skulle ha giftet seg med senere i år. 28-åringen har de siste ukene vært i flere avhør.

Nekter skyld

Chakraborty nekter konsekvent for å ha gjort seg skyld i noe. Advokat Satish Maneshinde tar sterkt avstand fra arrestasjonen og kaller den «en hån mot rettferdigheten».

Hindustan Times melder at Chakraborty er siktet for å ha forsynt Rajput med narkotika. Hun er flyttet til et kvinnefengsel, og søknad om kausjon skal være avslått. Flere andre skal også være pågrepet, deriblant en slektning av Chakraborty.

Sjefen for narkopolitiet, Mutha Ashok Jain, sier at de etter tre dagers avhør har nok materiale til å arrestere.

– Men jeg vil ikke kommentere bevisene i saken, sier han til avisen.

Anklager

28-åringen, også kjent som VJ, skal ha blitt fotfulgt av pressen siden Rajputs død og har måttet tåle heftige spekulasjoner i mediene om at hun kan ha vært å klandre for det som skjedde.

Rajputs familie har gått ut i mediene med beskyldninger, blant annet om at hun skal ha brukt svart magi og vært en medvirkende faktor til det som skjedde.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

OMRINGET: Rhea Chakraborty omgitt av et enormt presseoppbud etter avhør i slutten av august. Foto: FRANCIS MASCARENHAS / Reuters

Tirsdagens pågripelse gjør ikke mediestormen mindre. Amerikanske People omtaler også saken.

Rajput og Chakraborty ble et par i fjor sommer og flyttet sammen i desember.

Kraftig refs av mediene

Rajputs død er blitt en enorm mediesnakkis i India. Ifølge Reuters skrives det mer om dette enn om coronapandemien og andre store nyhetssaker.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

HEFTIG: Politiet forsøker å holde journalister og fotografer unna bilen med Rhea Chakraborty. Foto: FRANCIS MASCARENHAS / Reuters

Føderalt politi, Høyesterett i Mumbai og myndighetenes sensurorgan Press Council of India, har rettet sterk kritikk mot den massive dekningen.

– Jeg har jobbet 21 år i TV-bransjen og har aldri sett noen nå bunnivået på en så dårlig måte. Dette er som en rettssak ført i mediene. Aldri før har jeg sett en så ondsinnet rapportering, sier Nidhi Razdan, som har forlatt TV for å undervise i journalistikk.

Rajput debuterte på lerretet i 2013 med filmbiografien «M.S. Dhoni: The Untold Story», der han fylte rollen som cricket-helten Mahendra Singh Dhoni. For denne ble han i hjemlandet hedret med pris for beste skuespiller. Rajput spilte også i TV-serien «Pavitra Rishta» fra 2009–2014.

Indias statsminister Narendra Modi uttalte etter dødsfallet:

«En lysende, ung skuespiller har gått bort for tidlig. (...) Jeg er sjokkert over bortgangen, og mine tanker går til hans familie og venner.»

Indias filmhovedstad Mumbai, som har kallenavnet Bollywood, forsyner nasjonen med om lag 800 hindispråklige dramaer og danse- og musikalfilmer hvert år. Det er tre ganger så mye som det produseres i Hollywood.

Publisert: 09.09.20 kl. 15:18

