AFRIKADRONNINGEN: Angela Bassett i «Black Panther: Wakanda Forever».

Filmanmeldelse «Black Panther: Wakanda Forever»: Pantertanter

Kongen er død, leve dronningene.

SUPERHELTFILM

«Black Panther: Wakanda Forever»

USA. 12 år. Regi: Ryan Coogler

Med: Letitia Wright, Angela Bassett, Tenoch Huerta, Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Winston Duke, Dominique Thorne, Martin Freeman

Var «Black Panther» (2018) så god som publikum og kritikere skulle ha det til? Ja og nei og nesten.

Det viktigste med den, var at den fantes, og at den våget å handle om noe. Det mest umiddelbart iøynefallende var at «Black Panther» så helt annerledes ut enn din månedlige tretten-på-dusinet «hvite» superheltfilm: Full av gloriøse afrikanske kostymer (ved Ruth Carter, som fikk Oscar for strevet), utopiske science fiction-sett og afrofuturistisk teknologi.

AFROFUTURISME: Angela Bassett i sentrum i «Black Panther: Wakanda Forever».

Nesten like viktig var det at den føltes relativt kompleks. «Black Panther» hadde en nemesis, Killmonger (Michael B. Jordan), det var mulig å føle like mye sympati med som helten. Kanskje mer?

Disse elementene lever videre i «Black Panther: Wakanda Forever». En film som selvsagt er preget av at skuespilleren som spilte T’Challa/Black Panther i 2018, Chadwick Boseman, døde i august 2020, bare 43 år gammel. I kraft av Bosemans tragiske bortgang er «Black Panther» for alvor blitt MCU-industriens utløp for kompliserte, mørke følelser. Det handler om sorgen og sinnet i mennesker som livet og historien har behandlet dårlig.

Midt i alt det triste må det sies å ha vært et lykketreff at regissør Ryan Coogler brukte såpass mye tid på å bygge opp de mange kvinnelige karakterene i den første filmen. For det er de som må ta over nå som kongen er borte. Dronning Ramonda (Angela Bassett), prinsesse Shuri (Letitia Wright) og general Okyoe (Danai Gurira) er alle til stede. Nakia (Lupita Nyong’o) dukker opp etter hvert.

ATTER EN PANTER: Letitia Wright som Shuri i «Black Panther: Wakanda Forever».

Shuri er i dyp sorg etter å ha forsøkt, men mislyktes i å redde sin storebrors liv. Hun er like fullt i gang med å utvikle en syntetisk utgave av den selvlysende urten som ga T’Challa superkatt-krefter (avlingen med de biologiske hjerteformede blomstene gikk tapt i forgjengeren). Og jo da: Det afrikanske landet Wakanda sitter fremdeles på reserver av det vanvittig nyttige mineralet vibranium, som hele verden sikler etter.

Et stykke ut i spilletiden skal det imidlertid vise seg at Wakanda kanskje ikke er helt alene om det blålilla gullet. Takket være et amerikansk geni, 19 år gamle Riri Williams (Dominique Thorne, plantet i historien som en levende synergieffekt for sin egen «Ironheart»-serie, som kommer i 2023), og hennes hastig konstruerte vibranium-detektor, er det påvist nye forekomster – under vann.

KONG NEPTUN?: Nope. Det er Namor, spilt av Tenoch Huerta, i «Black Panther: Wakanda Forever».

Der befinner det seg jammen andre ting også. Ikke minst en undersjøisk sivilisasjon av mesoamerikanske etterkommere ved navn Talokan. Disse ledes av Namor (Tenoch Huerta), en fisk/mann-mutant med vinger på anklene. Namor har dårlig erfaring med å bli kolonisert, og vil nødig at suspekte nasjoner skal få tilgang til nye supervåpen. Han anmoder på aggressivt vis Wakanda om å alliere seg med Talokan, for å gå til kamp mot det han mener er en felles fiende. Men så enkelt skal det ikke bli.

Omtrent her, ved fisk/mann-mutant med vinger på anklene, er det at vanlige folk som regel kaster inn håndkleet og overlater den «dype» mytologien til folk som har skrevet hovedoppgave om Stan Lee. Det fine med «Black Panther», både forgjengeren og denne nye, er at det er fullt mulig å gjøre det, og likevel få akkurat nok ut av «Wakanda Forever» til at den er verdt bryet.

Det er nemlig nok å se på her, selv for ulærde og/eller passe interesserte. Klærne og settene fra den forrige filmen får selskap av trolske sekvenser i Atlantis-aktige Talokan, der underlige skapninger med gjeller om munnen rir rundt på hval-rygger i slående maya- og azteker-kulisser. For kjerne-demografien vil det være minst like viktig at actionscenene (som er mer folksomme enn forrige gang) ser bra ut. Veldig bra til MCU å være.

Skuespillet er som forventet fint, trass i at Wright er nødt til å tone ned sin skøyeraktige «sidekick»-energi nå som alvoret og ansvaret tynger. Gurira er like magnetisk som før, og Bassett rene løvinnen. Winston Dukes, som M’Baku, gir filmen noe den ellers har svært lite av – humor. (Spranget fra «Thor: Love And Thunder» og hit er i sannhet langt).

ENSOM HUMORIST: Winston Dukes som M’Baku i «Black Panther: Wakanda Forever».

En popkulturell begivenhet på linje med forgjengeren vil denne filmen ikke bli. Og det er slett ikke sikkert at to timer og tre kvarter med gråt og tenners gnissel er det målgruppen ønsket seg mest.

Heller ikke «Wakanda Forever» klarer å transcendere det faktum at den er en Marvel-film. Men Ryan Coogler sørger i alle fall for at av alle studioets kinofilm-serier, er «Black Panther» den mest classy.