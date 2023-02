HJERTELIG: Filmstjernene Jamie Lee Curtis og Tom Cruise på Oscar-lunsj i Hollywood mandag. Begge kan vinne pris.

Oppvask før stjernene fikk skinne på Oscar-lunsj

Fjorårets store skandale var tema da Oscar-presidenten inviterte Tom Cruise (60), Jamie Lee Curtis (64) og de andre nominerte til lunsj i Beverly Hills mandag.

Hvert år samler Oscar-akademiet stjernene til lunsj noen uker før det store prisdrysset. Blant dem som var aller mest i vinden, og som poserte med flere av de andre nominerte, var Tom Cruise.

Hollywood-veteranen har sin lange karriere til tross, til gode å vinne verdens mest ettertraktede filmstatuett – nemlig Oscar.

Han har vært nominert tre ganger før, to ganger for beste mannlige hovedrolle og én gang for beste mannlige birolle. I år er han og de andre produsentene av «Top Gun: Maverick» nominert i den gjeve kategorien beste film.

NOMINERT: Austin Butler (t.v.) og Tom Cruise.

Nominert til beste film er også «ELVIS», der Austin Butler (31) spiller hovedrollen. Butler kan for øvrig vinne for beste mannlige hovedrolle.

De to stjernene stilte smilende opp på bilder sammen.

– Fullstendig uakseptabelt

Oscar-president Janet Yang (66) brukte mye av velkomsttalen på fjorårets saftige skandale. Det har aldri skjedd før at en gjest tar seg opp på scenen og fiker til en prisutdeler, som Will Smith (54) gjorde med Chris Rock (58).

Oscar-akademiet tar selvkritikk på at de ikke håndterte hendelsen på en måte de mener er tilfredsstillende. Først en uke etter hendelsen bestemte akademiet å utestenge Smith i ti år som følge av opptrinnet.

OSCAR-PRESIDENT: Janet Yang på Oscar-lunsjen.

– Jeg er sikker på at dere alle husker at vi opplevde en uplanlagt hendelse, sa Yang ifølge Deadline.

– Det som skjedde på scenen, var fullstendig uakseptabelt, og måten vår organisasjon reagerte på, holdt ikke mål. Vi har lært av dette at Akademiet må vise full åpenhet og ta ansvar. Særlig i krisetider må vi handle raskt og besluttsomt – og vise medfølelse, sa Yang.

– Man kan – og skal – forvente det fra oss i fremtiden, la hun til.

SELFIE: Tom Cruise lot seg forevige med produsent Ashli Ferguson.

Alvorspraten til tross – bildene bærer preg av god stemning. Og Hollywood Reporter skriver at Tom Cruise var den mest omsvermede av alle.

«Om det skulle være noen som helst tvil om at Tom Cruise er den største stjernen i Hollywood, forsvant den tvilen på Oscar-lunsjen mandag ettermiddag», skriver filmmagasinet.

STJERNEMØTE: Fredsprisvinner Malala Yousafzai og Tom Cruise. Hun var til stede i forbindelse med at kortfilmen «Stranger at the Gate» kan vinne pris.

Til stede på lunsjen var også den norske regissøren Eirik Tveiten (55) og produsenten Heidi Arnesen (54).

De kan sammen med produsent Gaute Lid Larssen (57) nemlig vinne Oscar for den norske kortfilmen «Nattrikken (Night Ride)» – i kategorien «Best Live Action Short Film».

NORDMENN: Heidi Arnesen og Eirik Tveiten på Oscar-lunsjen.

«Nattrikken» hadde premiere allerede sommeren 2020. Siden har den blant annet vunnet pris ved Tribeca-festivalen i New York i fjor.

STJERNETRIO: F.v.: Hong Chau, Tom Cruise og Steven Spielberg.

Oscar-utdelingen finner sted i Los Angeles søndag 12. mars – eller natt til 13. mars norsk tid.

Her er listen med alle de nominerte.

