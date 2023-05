TREKLØVER TIL SJØS: Spillefilmdebutant Heidi Ruud Ellingsen, Tobias Santelman og Anders Baasmo studerer sjøkart for å unngå tyskerne i «Konvoi». Foto: Fantefilm

Tobias Santelman og Anders Baasmo spiller i ny norsk krigsfilm

Tobias Santelman, Anders Baasmo og spillefilmdebutant Heidi Ruud Ellingsen har hovedrollene i den nye norske krigsfilmen «Konvoi», som får premiere allerede i år.

– For meg er «Konvoi» et drømmeprosjekt som både krever det ypperste av meg som regissør, og samtidig lar meg fordype meg i en tid som fortsatt berører sterkt. Jeg har vært opptatt av norsk krigshistorie helt siden bestefaren min begynte å fortelle meg historier fra krigen som 6-åring, sier filmens regissør Henrik Martin Dahlsbakken (33) til VG.

«Konvoi» blir «Munch»-regissørens største prosjekt noensinne. Det er Fantefilm, som tidligere har stått bak storfilmer som «Bølgen», «Skjelvet» og «Nordsjøen», som produserer filmen. Heller ikke de har hatt en større oppgave tidligere.

– Vi snakker aldri om tall konkret, men kan bekrefte at dette er vår største produksjon hittil, opplyser Fantefilm overfor VG.

Til sammenligning kostet «Nordsjøen» rundt 70 millioner kroner. «Krigsseileren», som ikke ble produsert av Fantefilm, lå på cirka 110 millioner.

STORFANGST: Regissør Henrik Martin Dahlsbakken har aldri fått et større prosjekt på kroken enn «Konvoi».

Verdens verste sjøreise

«Konvoi» får premiere 25. desember 2023.

Innspillingen av filmen avsluttes i disse dager. Filmen er inspirert av virkelige hendelser og handler om et av de største dramaene som utspant seg på havet under andre verdenskrig. Slik beskrives den av Fantefilm:

Sommeren 1941 virket Hitlers krigsmaskin ustoppelig. Etter å ha underlagt seg store deler av Europa, invaderte Tyskland nå Sovjetunionen. De allierte ble tvunget til å hjelpe russerne. Konvoier av lasteskip fylt til randen med krigsmateriell begynte den farefulle ferden fra Island til Murmansk. Vanlige sjømenn uten noen form for militær erfaring sto plutselig ansikt til ansikt mot den tyske overmakten i det iskalde arktiske havet. Med livet som innsats la de ut på det som ble kalt «Verdens verste sjøreise».

SJØULK: Anders Baasmo har anlagt et skjegg passende vær og vind i «Konvoi». Foto: Fantefilm

Veteraner og spillefilmdebutant

Tobias Santelmann og Anders Baasmo bekler to av hovedrollene. De to tungvekterne i norsk film- og TV-bransje kan begge skilte med Amandaprisen for «årets mannlige skuespiller», for sine prestasjoner i «Mordene i Kongo» (2018), «Buddy» (2003) og «Welcome to Norway» (2016).

Med seg på laget får de Heidi Ruud Ellingsen, som spillefilmdebuterer i «Konvoi». Hun er en av Norges største musikalartister.

I tillegg til de tre hovedrollene er andre sentrale skuespillere i filmen Jon Ranes, Preben Hodneland, Kristian Repshus, Olav Waastad, Adam Lundgren, Jakob Fort, Fredrik Stenberg og Tord Kinge.

SJØBEIN: Tobias Santelmann inspiserer dekk i «Konvoi». Foto: Fantefilm

Stoppet av pandemien

«Konvoi» var egentlig planlagt å produseres tidligere, men coronapandemien satte en stopper for det. Dagsavisen meldte den gang at produsentene i Fantefilm oppga følgende grunn:

Det er med tungt hjerte at vi må informere dere om at vi har besluttet å utsette opptakene på «Konvoi». Gitt den pågående pandemien og all usikkerhet knyttet til nye varianter, nye karanteneregler og nedstengning her i Norge og i Europa, medfører det for store utfordringer å gjennomføre produksjonen

Men nå er altså filmen snart i boks. 1. juledag kan den ses på kino.

UNGE OG LOVENDE: «Konvoi» kan skilte med flere unge og ferske skuespillere i sentrale roller. Foto: Fantefilm

