MAMMA-«ISSUES» GALORE: Joaquin Phoenix i «Beau Is Afraid».

Filmanmeldelse «Beau Is Afraid»: Marerittet mamma

Pretensiøst og endeløst langt.

DRAMA / HORROR

«Beau Is Afraid»

USA. 15 år. Regi: Ari Aster

Med: Joaquin Phoenix, Patti LuPone, Nathan Lane, Amy Ryan, Parker Posey, Zoe Lister-Jones

Har skrytet han fikk for å ha fornyet grøssersjangeren med «Hereditary» (2018) og «Midsommar» (2019) gått den 36 år gamle Ari Aster til hodet?

Kan se slik ut. «Beau Is Afraid» er Asters tredje film. Men regissøren har tydeligvis allerede bestemt seg for at en endeløst lang og personlig fabel om dominerende mødre og sexmangel er det vi vil ha av ham.

Mon det.

Beau (Joaquin Phoenix) heter han, og han gråt da han ble født. Som det eneste barnet til en formidabel mor, Mona Wasserman (som ung spilt av Zoe Lister-Jones, senere av Patti LuPone). Faren hans døde i sekundet Beau ble unnfanget. Har mor fortalt.

Hun har gjort alt for ham i alle år siden.

REDD. VELDIG REDD: Joaquin Phoenix i «Beau Is Afraid».

50 år senere sitter Beau på kontoret til terapeuten sin (Stephen McKindley Henderson). Slagen, nevrotisk, paranoid; en dypt livsudyktig mann i normcore-klær, med flakkende blikk under tykke svarte øyenbryn.

Av og til drømmer Beau seg bort i Polaroid-bildet han har av den andre kvinnen i sitt liv: Elaine (Julia Antonelli, senere Parker Posey). De traff hverandre én gang, da Beau var en ung gutt, og hun ga ham det eneste kysset han noen gang har fått.

Beau lever sitt liv i en trist leilighet i en forferdelig del av byen. En dag, av årsaker vi ikke skal gjøre rede for her, misser han et fly han skulle tatt.

RESERVEPAPPA OG GLADGUTT: Nathan Lane i «Beau Is Afraid».

Så kommer telefonen: Mor er død. Ulykke i hjemmet. «Det er en lysekrone der hodet hennes skulle vært», som en nyhetsreporter så komisk uttrykker det på lokal-TV.

Beau løper ut i trafikken. To dager senere våkner han opp på et rosa ungpikerom i huset til Roger (Nathan Lane) og Grace (Amy Ryan). De holder Beau medgjørlig ved hjelp av alskens piller, slik de også medisinerer datteren Toni (Kylie Rogers). Beau har en begravelse ham må i. Men Roger og Grace hører ikke på dét øret.

Den første akten i «Beau Is Afraid» er ganske fjetrende. Spørsmålet om hvor filmen om Beau skal bevege seg, er vid åpent. Spørsmålet om hva som er «virkelig», og hva som foregår i hovedpersonens hode, likeså.

ROSA MARERITT: Joaquin Phoenix i «Beau Is Afraid».

Men etter en drøy times tid, idet filmen entrer sin mest visuelt interessante del, mistet i hvert fall denne anmelder mye av interessen. Begynte å stille ubehagelige spørsmål à la «gir dette egentlig så mye mening?».

«Beau Is Afraid» følger tilsynelatende marerittets og syretrippens ikke-logikk der den hopper fra scenario til scenario. Som mareritt flest, føles den grunnleggende poengløs, «narrativt» sett. Vi vet alle hvor vanskelig det er å holde på oppmerksomheten når andre mennesker forteller oss om drømmene sine. Ari Aster ber om tre timer.

«GUTTEN MIN»: Amy Ryan og Joaquin Phoenix i «Beau Is Afraid».

Mye mer skal skje, det er en fortelling med plenty innfall. «Beau Is Afraid» ender med et crescendo som fikk meg til å assosiere til en usalig hybrid av Darren Aronofskys «Mother!» (2017), M. Night Shyamalan og «The Trial» på Pink Floyds «The Wall» (1979).

«Beau Is Afraid» handler om et ekstraordinært usunt mor- og sønn forhold. Om en oppdrager som så til de grader har satt seg i selv i sentrum for avkommets liv, at guttebarnet aldri vil kunne bli en mann.

Det virker også å være en film om redsel for sex og intimitet generelt, og kvinner med makt over gutter og menn spesielt. Er den også et reaksjonært og uhyre omstendelig «innlegg» i surrogatidebatten? Et forsvar for kjernefamilie-verdiene? Ikke vet jeg. Men jeg tenkte tankene.

«DEN ANDRE KVINNEN»: Parker Posey i «Beau Is Afraid».

Det er mye imponerende filmmakeri å se. Fint skuespill også. Stakkarslige, skadede menns skytsengel nummer én, Joaquin Phoenix, er riktignok monoton der han stabber forslitt og forvirret gjennom filmen. Men ikke dårlig.

Vi skal være glade for at talentfulle folk får anledning til å lage ambisiøse, interessante «fiaskoer». At rare filmer fremdeles produseres i tellekantenes tid.

Personlig er jeg tilfreds med å ha sett «Beau Is Afraid» én gang. Problemet er at den kjedet meg, og at jeg dermed vanskelig kan anbefale den til andre.