FILMIDOL: Timothée Chalamet i vinden å filmfestival i Venezia.

Chalamet-feber i Venezia

Filmstjernen Timothée Chalamet vekker oppsikt for vågalt antrekk.

Publisert: Nå nettopp

Hollywood-yndlingen, ungpikeidolet og trendsetteren var iført glitrende, knallrød habitt, og han poserte villig for det enorme presseoppbudet under filmfestivalen fredag kveld.

26-åringen hadde valgt en halterneck-overdel, som innebærer at hele ryggen var bar.

«Dristig», skriver Daily Mail om stjernens look for anledningen.

«Coming in hot», konkluderer Variety.

De skriver også at «fansen ble hysteriske», og at det var «Chalamets dag i Venezia».

LETTKLEDD: Timothée Chalamet foran pressekorpset.

Det gikk heller ikke mange minuttene før Twitter og TikTok kastet seg over filmstjernen.

«Jeg er besatt! Mer naken rygg etter dette», melder en kvinnelig beundrer på TikTok.

«Han spiste, serverte og leverte. Herregud. Jeg skriker», lyder det fra en annen kvinne på videotjenesten.

Uttalelsen henviser til skrekkomedien «Bones and All», so Timothée reklamerer for i Venezia, og som handler om kannibalistiske tendenser.

Chalamet var ledsaget av motspiller Taylor Russell (28). Rusell stilte i en fotsid, grønn og stroppeløs «prinsessekjole».

FILMPAR: Timothée Chalamet og skuespillerkollega Taylor Russell på rød løper.

– Å være ung i dag, eller det å være ung i det hele tatt, betyr å bli intenst bedømt. Men jeg kan bare snakke for meg selv, sa en munter Chalamet til journalistene ved rød løper.

Videoer i sosiale medier viser at bilen skuespilleren ankom i, ble omringet av elleville fans.

Chalamet tok mange avstikkere fra den røde løperen. Han løp bort til fans som sto bak høye gjerder langt unna, skrev autografer og stilte smilende opp på selfies.

Tidligere i uken: Stjernene menger seg med fans i filmbyen

Noen norsk premieredato for «Bones and All» er ikke satt.

RAUS: Timothée Chalamet med ivrige fans.

Andre rampelys-nyheter på VGTV:

Les også Timothée Chalamet skal spille Willy Wonka Timothée Chalamet (25) skal både synge og danse i filmen.