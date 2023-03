EKTEPAR: Bruce Willis og Emma Heming Willis på New York Film Festival i 2019.

Bruce Willis’ kone trygler: − Vær så snill, ikke rop

Emma Heming Willis (44) ber fotografene holde avstand til demensrammede Bruce Willis (67)

Hollywood-stjernen fikk afasi-diagnose i fjor vår, og i februar gikk familien offentlig ut og opplyste om at det nå også er klart at Bruce Willis har demens.

De pårørende forklarte samtidig at Willis’ helse er blitt forverret det siste året.

Nå har kona, Emma Heming Willis, kommet med et hjertesukk i form av en video, der hun snakker til følgerne på Instagram.

44-åringen forklarer at det er «vanskelig og stressende» å hjelpe mennesker med diagnosen til å ha et så normalt og trygt liv som mulig.

– Som bare en sånn ting å gå ut og ta seg en kaffe, sier hun.

Heming Willis viser til overskrifter hun har sett, og en fersk video av ektemannen ute i byen, der han nettopp skulle ta en kaffe med noen venner.

– De gjorde en god jobb med å beskytte ham, sier hun om Willis’ venner.

Heming Willis kjemper synlig mot følelsene, og hun avbryter videoopptaket for å hente seg inn igjen.

– Basert på ønsket om å skape oppmerksomhet rundt demens, henvender jeg meg herved til fotografene og videofolkene, som prøver å sikre seg disse eksklusive bildene av ektemannen min der ute: Bare hold dere på avstand, sier hun rolig.

44-åringen legger til at hun vet at det «er jobben deres».

– Men kanskje ... hold avstand, gjentar hun.

– Vær så snill, ikke rop til mannen min og spør ham om hvordan han har det. Eller hva det måtte være. Bare la være.

Hun anmoder alle om å la Willis få fred til å gjøre ting med venner og familie, som gjør sitt beste for å ta ham «trygt fra ett sted til et annet».

– Det er min melding ut til offentligheten, sier hun smilende.

SIGNATURROLLE: Bruce Willis i «Die Hard» i 1988.

Heming Willis skriver i tillegg følgende under videoen:

«Dere andre omsorgspersoner eller spesialister innen demens, som navigerer i denne verden ... Noen tips til hvordan man kan hjelpe dem man er glad i, med å bevege seg trygt ute i verden? Vær så snill å dele.»

I skrivende stund har nær 40.000 trykket «liker» på videoen hennes, mens nærmere 3000 har kommentert med støtteerklæringer og råd.

Diagnosen

Frontotemporal demens, også kalt frontallappsdemens, karakteriseres av endringer i personlighet, atferd og språk, spesielt tidlig i forløpet. Diagnosen er en felles betegnelse på demens, som skyldes skader i fremre del av hjernen.

Afasi er en svikt i evnen til å bruke og forstå ord, selv om både muskler og nerveforsyninger som deltar i talefunksjonen er intakt.

IKON: Bruce Willis, her på en premiere i London i 2013.

Heming Willis har to barn med Willis, mens han i tillegg har tre voksne døtre med ekskona, filmstjernen Demi Moore (60).

Ekskona og Willis nye kone er nære venner, og storfamilien har gang på gang vist hvor sammensveiset de er – også i denne tunge fasen.

Da Willis’ diagnoser ble kunngjort, og da de i fjor ble klart at hans eventyrlige filmkarriere måtte settes punktum for, sendte begge de to kvinnene i fellesskap ut samme melding.

EKSEN: Bruce Willis og Demi Moore i 1995.

Willis var gift med Demi Moore fra 1987 til 2000, og giftet seg med Emma Heming Willis i 2009.

Blant Bruce Willis’ mest berømte filmer, er «Die Hard»-serien, «Den sjette sansen», «Pulp Fiction», «Looper», «Nobody’s Fool», «Moonrise Kingdom», «12 Monkeys» og «Sin City».

