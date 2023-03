FILMSTJERNE: Tom Sizemore, her på en premiere i Los Angeles i 2014.

Tom Sizemore er død

Den amerikanske skuespilleren Tom Sizemore, kjent fra blant annet «Redd menig Ryan», ble 61 år.

Han døde på et sykehus i Burbank i California fredag. Det melder hans representant Charles Lago confirmed til CNN fredag. Flere amerikanske medier melder det samme.

Akutt syk

Sizemore ble rammet av hjernehinneblødning hjernehinneblødningHjernen flyter i væske og er omhyllet av flere hinner. Hjernens pulsårer (arterier) finnes i væskerommet mellom hjernens overflate og hinnene. Dersom en utposning (aneurisme) på hjernens arterier sprekker, så oppstår en hjernehinneblødning. (Norsk Helseinformatikk) 18. februar, og har siden ligget i koma.

Mandag 27. februar meldte filmstjernens manager Charles Lago til CNN, Hollywood Reporter og andre medier at det gikk mot slutten.

– Legene har i dag informert familien om at det ikke lenger finnes håp, og de anbefaler å avslutte behandlingen som holder ham i live, uttalte Lago.

– Familien tenker nå gjennom saken, la han til og informerte om at det ville bli sendt ut en pressemelding senere i uken.

Manageren ba samtidig om respekt for privatlivets fred i det som er en tung prosess.

– De ønsker å takke alle for de mange hundre hilsenene de har fått, og for alle bønner. Dette har vært en vanskelig tid for familien.

Sizemore etterlater seg to barn.

STORFILM: Tom Sizemore (t.h.) og Josh Hartnett på premieren til «Pearl Harbor» på Hawaii i 2001.

Sizemore ble kjent for kinopublikum på 90-tallet. Han har hatt roller i filmer som blant andre «Redd menig Ryan», «Pearl Harbor», «Heat», «True Romance», «Natural Born Killers» og «Black Hawk Down».

Skandaleombrust

Livet har imidlertid vært preget av sterk turbulens på privaten. Skuespilleren har vært i klammeri med loven mer enn én gang, og han er dømt både for flere tilfeller av vold og narkotikakriminalitet.

I 2003 ble han dømt til seks måneders fengsel for vold mot sin tidligere kjæreste, bordellmamma Heidi Fleiss (57), kjent som «Hollywood Madam».

EKS: Heidi Fleiss og Tom Sizemore i 2002.

