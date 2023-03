RASENDE OKSE: Michael B. Jordan i «Creed III».

Filmanmeldelse «Creed III»: Sympatisk sparring

Ingen overraskelser. Men flere kvaliteter.

ACTIONDRAMA

«Creed III»

USA. 12 år. Regi: Michael B. Jordan

Premiere på kino fredag 3. mars

Med: Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Tessa Thompson, Wood Harris

Sportsfilmen er seg selv lik, gitt. Det må gå oppover, så må det se innmari stygt ut – og så må det gå bra igjen til slutt. Man kan foreta visse eksperimenter innenfor formelen, selvsagt – dra den hitover, dytte den litt ditover. Men man kommer vanskelig unna selve ur-narrativet. Det er og blir ganske banalt.

Naturloven gjelder de store sportsfilm-seriene også, selvsagt. Som «Creed», som nå altså har sin tredje runde i ringen. «Creed» er igjen er en avlegger av «Rocky-serien»: Sly Stallones hjertebarn, som levde fra 1976 til 2016. (Du som leser denne anmeldelsen, er fullt klar over alt dette. Men det er kutyme å nevne det likevel).

«Creed» har vært en imponerende jevn serie, det bør sies, ikke minst takket være den seriøst karismatiske Michael B. Jordan i tittelrollen. Jordan tar ytterligere eierskap til arvesølvet her: «Creed III» er regidebutens hans. Begår han fadermord i samme slengen? Kanskje. Dette er i alle fall det første «Rocky»-relaterte produktet som Stallone ikke er med i.

EN MYK, MODERNE MANN: Tessa Tjompson og Michael B. Jordan i «Creed III».

Adonis Creed har lagt opp. Tilbringer dagene på treningsstudioet han drifter, og i huset i The Hollywood Hills som han deler med Bianca (Tessa Thompson) og datteren Amara (Mila Davis-Kent).

Adonis er en moden og moderne mann, genuint interessert i å bruke tid på kvinnene i sitt liv (Bianca er en R&B-produsent/artist). Men det er ikke utenkelig at han kjeder seg litt. Verdensmestre som har lagt opp, gjør som regel det.

Kjedsomheten tar slutt når Damian «Dame» Anderson (Jonathan Majors) dukker opp i livet hans igjen. Damian var en gang en enda mer lovende bokser enn Creed, og de to var bestevenner back in the day, da begge bodde på et hjem for foreldreløse gutter. Så skjedde det noe dramatisk – og Anderson havnet i fengsel. Ble sittende der i 18 år. Creed ble adoptert, og senere verdensmester i tungvekt.

Vi mer enn aner at Creed skylder Anderson en solid tjeneste. Og bra fyr som han er, vil Adonis tilbakebetale gjelden. Anderson, som er i god form, ønsker seg en sjanse på tittelen. Selveste mestertittelen. Enda han har vært ute av ringen i to tiår – og er eldre enn Adonis.

REVANSJ: Jonathan Majors i «Creed III».

Det mest urealistiske som skjer i «Creed III», er at Creed setter opp kampen, og at den finner sted i løpet av det som virker som uhyre kort tid (noen uker? måneder?). Det mest voldelige som skjer, er da Anderson skrider til verket i en tilstand av farlig overtenning.

«Creed III» er ingen sofistikert historie. Men som film er den jammen veldreid likevel. Pen å se på, pumpet full av regionalt korrekt hip hop. Det mest bemerkelsesverdige med den, er Jordans helhjertede vilje til å dele den med andre. Med Thompson, Phylicia Rashad og lille Davis-Kent (som får være med på kamp for å se far bli slått halvt i hjel!). I høyeste grad også med Majors.

DET GÅR SOM DET MÅ GÅ: Michael B. Jordan (til venstre) og Jonathan Majors (til høyre) i «Creed III».

Sistnevnte, nylig å se i omstendigheter som var langt under hans verdighet i «Ant-Man And The Wasp: Quantumania», eksellerer her, i en moralsk kompleks rolle som legger beslag på store deler av filmen – og stjeler deler av den. Ville Stallone tillatt noe lignende? Jeg tviler.

OK, så havner jentene og kvinnene litt i bakleksa når slåssingen tar til for alvor. Men det er jo tross alt en boksefilm, dette. «Creed III» er et fint forsøk på å lage en sportsfilm som dreier seg om noe litt mer enn å bare massere egoet til tittelrolle-innehaveren. Det er ikke dårlig bare det.

Jordan må gjerne lage «Creed IV».