FILMSTJERNER: Fra venstre: Amy Schumer, Ryan Gosling og Margot Robbie. De to sistnevnte på pressekonferanse for den nye «Barbie»-filmen i Nevada nylig.

Amy Schumer løy om hvorfor hun trakk seg fra «Barbie»

Egentlig var det Amy Schumer (42) som skulle spille Barbie i filmen som kommer på kino i neste måned.

Filmen om den langbente plastdukken har nemlig vært planlagt i årevis. For syv år siden sa Amy Schumer ja til hovedrollen, før hun i 2017 gjorde helomvending.

– Jeg er lei meg, sa skuespilleren den gangen og forklarte at hun hadde andre jobboppdrag som krasjet.

Men det var ikke sant, innrømmer hun nå.

Uenige om manus

I et intervju på talkshowet «Watch What Happens Live» betror Schumer at det slett ikke var jobber som kolliderte.

– Det var det vi sa, men sannheten var at det var kreative uenigheter, sier Schumer

Når programvert Andy Cohen (55) spør om manuset ikke var «feministisk nok», svarer Schumer:

– Ja.

Hun legger også spøkefullt til:

– De sa jeg var for tynn.

2016: Amy Schumer samme år som hun sa ja til å spille Barbie.

42-åringen presiserer imidlertid at hun har tro på filmen med Margot Robbie (32) som Barbie og Ryan Gosling (42) som Ken – som har norgespremiere 21. juli.

Se filmtraileren her (artikkelen fortsetter under):

– Filmen ser helt super ut, og jeg kan ikke vente med å se den, sier Schumer.

– Det er jo et helt nytt team bak denne, og den fremstår både feministisk og morsom, mener hun.

Les også Ryan Gosling tvilte på seg selv før ny film: – Hva skjedde, liksom? Ryan Gosling (42) gikk «all in» da han og Margot Robbie (32) kastet glans under CinemaCon i Las Vegas tirsdag.

Også i fjor hintet Schumer overfor Hollywood Reporter om at Barbie kanskje ikke var helt hennes greie.

Det var Sony Pictures som opprinnelig skulle lage filmen, men det er i stedet Warner Bros. og nye manusforfattere som står bak prosjektet.

«Barbie» er den første filmen om dukken med ekte mennesker i rollene.