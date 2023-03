Svensken som satte Bruce Willis på plass

Peter Stormare (69) har gjort seg et navn i Hollywood på å bekle skurkerollen. Også i virkeligheten kan han være en tøffing, som da han satte selveste Bruce Willis på plass.

– De ville gi meg tabletter, men jeg sa «nei, for faen».

Den svenske filmstjernen forteller VG om sjøsyke-pillene regissøren ville ha ham til å svelge under innspillingen av TV-serien «1923».

Episoden Stormare er med i foregår nemlig på havet, hvor 69-åringen mistrives sterkt.

– Jeg blir sjøsyk bare jeg ser på en båt. Havet og jeg er ikke kompatible. Hurtigruten kunne jeg aldri tatt, sier Stormare og humrer lett.

Så hvorfor takke ja til en rolle som slepebåt-kaptein? Svensken, med over 100 filmer på resymeet, trekker på skuldrene.

– Si det. Jeg er fra kysten i Nord-Sverige, Norrland. Og jeg er stolt. Jeg ble faktisk ikke dårlig under «1923»-opptakene. Jeg bare så rett fram på vannet, som man gjorde i bilen da man ble kvalm som barn. Det funket, sier han til VG.

Stormare har riktignok bare en gjesterolle i serien. De største karakterene gestaltes av Hollywood-ikonene Harrison Ford og Helen Mirren.

Store navn, men ikke noe Stormare ikke er vant til. Den muntre svensken har kastet ball med alt fra Tom Cruise og Will Smith til Frances McDormand og Ben Affleck.

69-åringen ble for alvor et navn å regne med i Hollywood da han bekledde skurkerollen i klassikeren «Fargo» i 1996. Siden da har han blitt en av filmbyens store go-to-guys når det er behov for drittsekker på film.

Norske konsumere husker kanskje rollen som mafiabossen John Abruzzi i TV-serien «Prison Break» og selveste satan i filmen «Constantine» best. Sistnevnte blir støtt trukket fram som tidenes beste filmtolkning av Lucifer.

– Jeg vet jeg ikke om jeg skal være stolt eller flau over meg selv, men jeg anser det som en bra ting. Jeg setter stor pris på fansens støtte, sa Stormare til filmnettstedet Screenrant i desember 2022.

Stormare klarer ikke dy seg fra å fortelle en røverhistorie når VG nevner 1998-filmen «Armageddon» og svenskens rolle som russisk kosmonaut.

Skuespiller Bruce Willis

Der spilte han mot blant andre Bruce Willis, som vi nylig fikk vite lider av frontotemporal demens.

– På et tidspunkt under innspillingen ble han forbannet på meg og sa: For faen, det er jeg som skal ha siste ordet. Det er jeg som er helten.

Bakteppet var at Willis’ første dag på settet innebar en scene med Stormare, hvor de småkrangler om hvem som kan konstruere det beste våpenet.

Ifølge svensken improviserte «Die Hard»-stjernen en ny setning hver gang Stormare avsluttet scenen, slik det sto skrevet i manus. Da tok 69-åringen Willis til side for en alvorsprat.

– Jeg sa: Du er helten, men denne scenen er min. Jeg skal ha siste ordet. Det er din første dag på settet, og jeg forstår at du er ivrig. Du er en kul fyr. Men denne scenen må jeg vinne, for at senere scener skal gi mening. Da tok han hånden min og sa: Greit, jeg forstår. Så ble vi gode venner.

Øynene til svensken fylles av et nostalgisk slør. Han smiler godt av sin egen historie. Et kvart århundre har gått siden da. Stormare har gått fra å flyte i vektløs tilstand i «Armageddon» til å flyte på sjøen i«1923».

Der spiller han spiller taubåt-kapteinen Lucca, som lider av tuberkulose. Under innspillingen måtte han hoste hardt og grovt. Han så til Skandinavia for inspirasjon.

– Nord i Sverige og Norge blir man så forkjølet på vinteren at man hoster jo faen meg blod. De fleste sliter med bronkitt. Det er tøffe forkjølelser!

– Det må jo gjøre vondt å drive på sånn? Selv om det er på liksom.

– Det sliter på stemmebåndet. Jeg legger på litt ekstra press for at det skal blir bra. Heldigvis er det ikke noe jeg måtte gjøre i timevis hver dag, sier Stormare og later som han drar håndflaten lettet over pannen.

– Men det er virkelig ikke langt unna slik vi høres ut i Norge og Sverige på vinteren!