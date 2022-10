DØD: Halyna Hutchins.

«Rust»-produsenter har inngått forlik med Halyna Hutchins etterlatte – filmen gjenopptas

Det opplyser Halyna Hutchins enkemann.

Matthew Hutchins sier i en uttalelse at han har inngått en avtale med produsentene bak filmen «Rust», der hans 42 år gamle kone, som var filmfotograf, ble drept av et skudd i fjor høst.

Filmstjernen Alec Baldwin var den som holdt i våpenet som ble avfyrt ved et uhell. Han var også produsent for westernfilmen sammen med Rust Movie Productions.

Overtar som produsent

Enkemannen sier at han nå vil overta som eksekutiv produsent for «Rust», og at innspillingen vil starte opp igjen i januar neste år – med alle de originale hovedkarakterene.

Deadline var først ute med å melde om forliket, og at de pårørendes søksmål nå er trukket.

Hutchins enkemann, som tidligere har tordnet mot produsentene, sier nå at han ikke ønsker å fordele skyld, og at han er takknemlig for avtalen.

– Vi mener alle at Halynas død var en tragisk ulykke, sier Matthew Hutchins.

Halyna Hutchins etterlot seg også en sønn.

Rust Movie Productions sier til Deadline at de er tilfreds med at de har kommet til enighet, og at de nå kan ta et viktig skritt videre «for å hedre Halynas liv og virke».

Alec Baldwins advokat, Luke Nikas, sier at hans klient er takknemlig for alle sm har bidratt til forliket, og at de gjennom hele «denne vanskelige prossessen har gjort det de mener ere best for Hutchins’ sønn».

Selv om søksmålet er avblåst, holder politiet i Santa Fe i New Mexico fortsatt på med å etterforske hvordan det fatale kunne skje. Politiet har uttalt at de kan komme til å ta ut siktelser.

Halyna Hutchins ble drept og regissøren Joel Souza ble såret av den samme kulen da Baldwin avfyrte rekvisittrevolveren mens han øvde på en scene.

Revolveren viste seg ved en feil å være ladet med skarp ammunisjon.

Også regissør Souza kommenterer forliket og sier at selv om det føles «bittersøtt», så er han glad for å kunne fullføre det han og Halyna startet på.

Hendelsen skjedde i oktober i fjor, og innspillingen ble lagt på is. Nå skal den altså gjenopptas.

Baldwin spiller der rollen som Harland Rust, en lovløs som hjelper sitt 13 år gamle barnebarn med å rømme fra et fengsel i Kansas. Gutten er dømt til døden for å ha drept noen ved et uhell.

Hollywood-veteranen har også snakket om den dramatiske hendelsen på TV, og bedyret at han aldri ville siktet på noen og fyrt av