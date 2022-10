DØD: Halyna Hutchins.

«Rust»-produsenter har inngått forlik med Halyna Hutchins etterlatte

Det opplyser Halyna Hutchins enkemann, ifølge Deadline.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Matthew Hutchins sier i en uttalelse at han har inngått en avtale med produsentene bak filmen «Rust», der hans kone ble drept av et skudd i fjor høst.

Filmstjernen Alec Baldwin var den som holdt i våpenet som ble avfyrt ved et uhell. Han var også produsent for westerfilmen sammen med Rust Movie Productions.

Deadline var først ute med å melde om forliket, og at de pårørendes søksmål nå er trukket.

Hutchins enkemann, som tidligere har tordnet mot produsentene, sier nå at han ikke ønsker å fordele skyld, og at han er takknemlig for avtalen..

– Vi mener alle at Halynas død var en tragisk ulykke, sier Matthew Hutchins.

Artikkelen oppdateres.