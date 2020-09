NÆRE VENNER: «Black Panther»-stjernene Michael B. Jordan og Chadwick Boseman. Foto: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Michael B. Jordan med rørende «Black Panther»-hyllest: «Er dette din konge?»

I «Black Panther» spiller de mot hverandre som fettere og fiender. Mandag kveld hyllet Michael B. Jordan skullespillerkollegaen.

Lørdag ble det kjent at Chadwick Boseman, som spilte T'Challa eller Black Panther, døde kun 43 år gammel etter å ha kjempet mot tarmkreft siden 2016.

Nå hylles han av sin motspiller, Michael B. Jordan, som spilte Erik Killmonger i «Black Panther».

– Jeg har forsøkt å finne ord, men ingenting kommer i nærheten av hva jeg føler. Jeg har reflektert over hvert øyeblikk, hver samtale, hver latter, hver uenighet, hver klem – alt, skriver han på Instagram.

Jordan, som også er kjent fra blant annet «Creed», «Fantastic Four» og «All my children» har flere ganger snakket varmt om sitt forhold til Boseman. I innlegget på Instagram skriver han gjentatte ganger at han ønsket de fikk mer tid sammen.

– En av de siste gangene vi snakket sammen sa du at vi alltid vil ha et bånd, nå betyr det mer for meg enn noen gang. Helt siden starten av min karriere, med «All my children», da jeg var 16 år gammel har du banet vei for meg.

Videre skriver Jordan hvordan han har lært og blitt inspirert av Boseman, og at han først nå forstår hvor mye han har betydd for ham.

– Du er min storebror, men jeg fikk aldri sjansen til å fortelle deg det.

– Nå er jeg klar over hvor liten tid vi har med de vi elsker og beundrer. Jeg kommer til å savne din ærlighet, sjenerøsitet, humor og utrolige evner. Jeg vil savne å dele scenen med deg. Jeg dedikerer resten av mine dager til å leve som du gjorde: Med nåde, mot og uten anger. «Er dette din konge?». Ja, det er han.

