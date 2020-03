PÅ VENT: Daniel Craig i «No Time to Die». Foto: Nicole Dove/ SF Studios / MGM

James Bond må vente til november: – Aldri skjedd før

Studioene sier det er økonomiske årsaker til at de utsetter «No Time to Die»-premieren syv måneder. Film & Kino spår effekt på kinobesøket i Norge.

For mindre enn 20 minutter siden

Bekreftelsen på at den nye filmen om agent 007 blir utsatt, kom onsdag. Da hadde Bond-fan-nettsiden MI6-HQ publisert et åpent brev til produsentene med en bønn om å utsette premieren, som var planlagt til 2. april i Storbritannia og internasjonalt og 10. april i USA. Nå blir datoene i stedet henholdsvis 12. og 25. november.

les også James Bond-skaperne: Derfor valgte de Norge

– Dette er en veldig stor greie. James Bond er en av kinofranchisene med høyest profil. Den har skaffet nær fem milliarder dollar i kinokassen gjennom 24 filmer og er elsket verden rundt. Å flytte den bare uker før premieren har aldri skjedd før, sier medieanalytiker Paul Dergarabedian i Comscore til CNN.

PÅ VEI: Daniel Craig i aksjon i «No Time to Die». Foto: Nicole Dove/ SF Studios / MGN

Deadline skriver at utsettelsen ikke skal ha sammenheng med frykt for coronaviruset, men være en ren økonomisk vurdering, noe også MGM, Universal og produsentene oppgir i sin uttalelse på filmens offisielle plattformer.

En talsperson for filmstudioet MGM sier til CNN at de prøver å forstå hvor det er bølgedaler i kinomarkedene i verden:

– En stor prosentandel av verdens kinoer er ikke tilgjengelige for denne filmen, oppgir talspersonen.

På den måten er utsettelsen likevel koblet til det nye coronaviruset, for det er på grunn av utbruddet, som så langt på verdensbasis har kostet over 3000 mennesker livet, at mange kinoer i Italia, Sør-Korea, Japan og Kina er stengt.

les også Avis: Lashana Lynch blir agent 007 i ny Bond-film

Ifølge Deadline trenger «No Time to Die» at samtlige kinoterritorier fungerer optimalt for at filmen skal bli en kassasuksess. Variety oppgir at filmen har kostet over 200 millioner dollar å produsere, i tillegg til et enormt markedsføringsbudsjett.

Kan gi lavere kinobesøk i Norge

Bransje- og medlemsorganisasjonen for kinoene i Norge, Film & Kino, oppgir at det så langt ikke er noe som tyder på at coronafrykt påvirker kinobesøket i Norge. Men det kan flyttingen av «No Time to Die» gjøre.

– Det uheldige er at den flyttes fra en dato som er ganske kort fram i tid. Det er en storfilm som har gjort at veldig mange andre filmer har holdt seg unna den datoen. Det kan være vanskelig å fylle opp med andre store filmer før påske, og det kan gi en effekt, sier administrerende direktør Guttorm Petterson til VG og legger til:

– Når det kommer så store filmer som i tillegg er spilt inn delvis i Norge, vet man at det blir stort. Jeg tviler på at andre filmer kan veie opp.

Smitteeffekt

Variety skriver at utsettelsen av «No Time to Die» også kan ha en smitteeffekt i andre deler av kinobransjen. Andre studioer med storfilmer kan også komme til å utsette disse, mens andre igjen fremskynder sine filmer i Bonds’ sted.

les også Én skadet i eksplosjon under James Bond-innspilling i London

De melder at kilder hevder at kinoinntektene i Hongkong og Taiwan er nesten halvert, og at det går veldig dårlig i Italia.

Ifølge filmdatabasen Box Office Mojo hadde Bond-filmen «Spectre» et budsjett på 245 millioner dollar og spilte inn 880 millioner dollar på verdensbasis. «Skyfall» hadde et budsjett på 200 millioner dollar og spilte inn 1,1 milliarder dollar på verdensbasis.

Publisert: 05.03.20 kl. 14:51

Les også

Mer om Film Bond Hollywood Coronaviruset Kino

Fra andre aviser