«Cats» kan vinne en haug med verstingpriser

Samme helg som Oscar-akademiet lar stjernene skinne i glansen fra gullstatuetten, presenterer Golden Raspberry Awards sin lite flatterende liste.

Nå nettopp

Tradisjonen tro deler The Razzies, som de heter på folkemunne, ut sine verstingpriser omtrent samtidig som Oscar kårer sine vinnere.

Lørdag serverte The Razzies sin liste over filmer og skuespillere de mener er de desidert dårligste i året som er gått. På listen over de nominerte til verstingprisene, står «Cats» oppført med hele åtte «vinnersjanser».

Filmmusikalen med blant andre popdronningen Taylor Swift (30) på rollelisten, er den filmen som stiller sterkest før utdelingen av den tvilsomme hederen.

Fire av stjernene i filmen, Judi Dench (85), James Corden (41), Rebel Wilson (39) og Francesca Hayward (28) kan alle stikke av med merkelappen «Verste skuespiller».

KAN VINNE: Rebel Wilson og Francesca Hayward, her på en «Cats»-tilstelning i London før jul. Foto: Matt Crossick / PA Wire

«Cats» fikk det glatte lag også av VGs anmelder, som skrev: «Katt ble kalkun» og trillet en toer på terningen.

Husker du? Denne filmen vant syv Razzie-trofeer

I kategorien «Verste film» konkurrerer «Cats» mot «The Fanatic», «The Haunting of Sharon Tate», «A Madea Family Funeral» og «Rambo: Last Blood».

Hovedrolleinnehaver i sistnevnte, Syvester Stallone (73), er også nominert til verste skuespiller. Altså er Razzies av samme oppfatning som VGs anmelder. Den nyeste «Rambo»-filmen ble belønnet med en skarve ener på terningen og beskrivelsen «møl i blodpøl».

SLAKTES: Sylvester Stallone, her på premiere i New York før jul. Foto: Patricia Schlein / Starmax

Andre som må finne seg i en plass på nominasjonslisten, er Hillary Duff (32), Anne Hathaway (37), Tyler Perry (50), Bruce Willis (64), James Franco (41) og John Travolta (65).

Rebel Wilson og Tyler Perry kan for øvrig stikke av med flere priser hver.

Oscar-akademiet deler ut sine prestisjetunge statuetter i kveld lokal tid. VG holder leserne oppdatert gjennom natten.

Tilbakeblikk: Pinlig rekord for Adam Sandler

Publisert: 09.02.20 kl. 22:46

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser