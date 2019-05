PÅ FESTIVAL: Silje Salomonsen viser fram to filmer i Cannes – én som skuespiller og én som regissør. Foto: Ingvill Dybfest Dahl / VG

Regisserer egne døtre i debut: – Det har selvfølgelig ikke vært lett

CANNES (VG) Skuespiller Silje Salomonsen flytter til andre siden av kameraet og regisserer døtrene Billie (5) og Vega (9) i den kommende filmen «Søstre».

Nå nettopp







Vi har sett henne på skjermen i blant annet «Mongoland» (2001), «Eventyrland» (2013) og «Now It’s Dark» (2018). Men nå er Salomonsen (40) over i en annen rolle: regissør.

les også Filmaktuelle Silje Salomonsen: Har fått så mye bank

Rogalendingen er i Cannes for å vise fram to filmer: Hun har hovedrollen i Jannicke Systad Jacobsens dopingkomedie «110 % ærlig» som kommer i august, og hun er involvert i manus, regi og klipp på «Søstre» som kommer neste år.

«Søstre» * «Søstre» er arbeidstittelen på barnefilmen som har forventet premiere 2020. * Handler om to jenter som er med faren på tur når han faller ned en fjellsprekk. Sammen må de hente hjelp. * Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen har manus, regi og klipping sammen. Han står for foto, mens hun har personregi. * Hovedrollene spilles av deres døtre Vega (9) of Billie (5). Thomas Skjørestad spiller jentenes far. * Også Oddgeir Thune, Mette Arnstad, Nina Ellen Ødegård og Kristoffer Joner medvirker. * Filmen produseres av Gary Cranner i Chezville og har et budsjett på fem millioner. Vis mer vg-expand-down

Begynte som lek

Ideen til filmen begynte som en fortelling ektemannen og filmskaper Arild Østin Ommundsen hadde med datteren Vega på vei til og fra skolen.

HOVEDROLLER: Vega og Billie var 8 og 4 år da de startet innspillingen i fjor sommer. Foto: Arild Østin Ommundsen/ Chezville

– Han hadde et veldig enkelt plott om to jenter som er med far på tur, og så detter han ned i en fjellsprekk – hva gjør de da? Så har de gått og diktet ulike ting. Det begynte som en lek som hun tok veldig seriøst, men som Arild ikke tok så seriøst, forteller Salomonsen når VG møter henne i Cannes.

– Men vi holder jo på med film, så barna får med seg mye, spesielt Vega som er eldst. Hun ble indignert over at Arild ikke tok dette på alvor og lurte på hvorfor ikke de også kunne få være med, sier Silje.

les også Lagde doping-komedie midt i Johaug-oppstyret

Etter hvert modnet tanken på at deres arbeidsmetode burde være en fin måte å jobbe med barn på. Salomonsen bestemte seg for å prøve rollen bak kameraet. I starten hold de lav profil mens de undersøkte om det i det hele tatt kunne fungere å jobbe med døtrene.

Testet innspilling på fjelltur

– Vi tok en uke på fjellet der vi testet ut ting. Det gikk ikke bra i det hele tatt, da måtte produsent Gary Cranner komme kjørende syv timer opp til Hovden med en flaske vin og roe oss ned, sier hun.

FILMFAR: Thomas Skjørestad (t.h.) gjør både stunts og skuespill som pappaen i «Søstre». Foto: Arild Østin Ommundsen/ Chezville

– Hva var det som ikke fungerte?

– Vi startet opptaket dagen etter at jeg kom fra Jannickes film, og Arild kom rett fra «Now It’s Dark» og teaterdebuten med Tore Renbergs stykke ved Rogaland Teater. Så vi var begge inne i sonen, mens de to stakkars ungene ikke hadde noen sjanse til å komme inn i det.

Salmonsen ler litt.

– Jeg innså etter den vinen at vi måtte gi dem tid. Så etter hvert tok det form, og den prøveuken gikk såpass over all forventning at vi bare måtte fortsette.

les også Silje i sin første hovedrolle: – Det var på tide

De jobbet ikke med utskrevet manus, av den enkle grunn at femti prosent av barneskuespillerne ikke kunne lese, men historien var klar.

– Det har selvfølgelig ikke vært lett, også fordi vi jobber med to forskjellige aldersgrupper.

Da de startet innspilling var Billie fire og Vega åtte år. Foreldrene visste de tok en sjanse, men ville lage en fortelling på barns premisser, og ta skuespillernes personlighet med i miksen.

SUPERHELT: Billie fikk selv utvikle superheltdrakten hun går med i filmen, sammen med designer Maria Brink. Foto: Arild Østin Ommundsen/ Chezville

– Den yngste var totalt ubevisst, i en lek og derfor veldig bra, mens hun andre startet veldig selvbevisst og skulle være flink. Men jeg opplevde at de hadde hver sin kurve der hun yngste fant ut hvilken makt hun egentlig hadde og ble veldig diva – en veldig bra diva om jeg får si det selv. Mens hun eldste gikk fra litt stivhet til å blomstre og knekke noen filmkoder.

Sammenlignet med «Mission: Impossible»

Foruten felles døtre, har Ommundsen og Salomonsen med seg flere faste samarbeidspartnere: Thomas Dybdahl lager musikken og Kristoffer Joner er statist. Pappaen i historien spilles av stuntmann Thomas Skjørestad.

Silje forteller at Joner sammenlignet det å jobbe på «Mission: Impossible – Fallout» med å jobbe på «Søstre».

les også Frynseduo klare for «Rottenetter»

– Da jeg spurte hva han mente sa han at når du kommer på settet som skuespiller, skyter du bare. Da er det ikke noe rigging, alt er klart. Det er selvfølgelig heeelt på hver sin side av skalaen, men vi også kan jobbe fort på den måten, sier hun.

Stort softisbudsjett

Av hensyn til barna hadde de flere korte innspillingsdager fremfor få lange med venting. 95 prosent av filmen er innspilt, resten gjøres i sommer.

– I praksis var det mest stress med at vi var ute og lokket og lurte: «Kom igjen nå, én gang til, så skal vi gå og bade – eller kjøpe is». Det ble mye softis på det budsjettet. Og når du kommer hjem er det fortsatt vi som må lage middag og gå og bade, det er ingen overlevering til mor, påpeker Salomonsen.

FAMILIE: Arild Østin Ommundsen, Vega og Silje Salomonsen avbildet i forbindelse med et VG Helg-intervju i 2013. Foto: Janne Møller-Hansen/ VG

Hun understreker at det også er positivt å være så mye sammen som familie, og forteller at jentene har savnet å dra opp i fjellet og filme. De har ikke satt noe skarpt skille mellom jobb og familieliv. Tidligere har også Ommundsen datter Iben spilt i «Eventyrland» med Silje, så det er ikke nytt for dem å jobbe sammen.

– Hva slags samtaler har dere hatt med jentene om når filmen kommer ut og de kan bli gjenkjent?

– Den runden var noe vi tok veldig grundig da vi lagde «Eventyrland», så det var litt lettere å ta den nå. Det eneste er at siden de av praktiske grunner bruker egne navn, skal de ikke med i tittel. Så ikke det blir «Vega og Billie» – terningkast 2, sier Salomonsen spøkefullt.

– Vi skal passe på dem! Men på godt og vondt oppdrar vi dem jo på et vis inn i vår bransje. De har et helt eget eierskap til denne historien som jeg vet de er veldig stolte av. Og det tror jeg ikke noen kan rokke ved. Da er det i tilfelle de andre som er dumme, sier hun med et smil.

Publisert: 17.05.19 kl. 07:49