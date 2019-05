MEGHET LIK: Skuespiller Tiffany Smith har fått rollen som hertuginne Meghan. Her er hun med kollega Charlie Field, som spiller Harry, på rød løper i New York i forrige uke. Foto: Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tiffany Smith spiller Meghan i ny film: – Mye nerver

Skuespiller Tiffany Smith er hertuginne Meghans dobbeltgjenger – og spiller henne i en ny film.

Skuespiller Tiffany Smith (36) takker foreldrene for at de skapte henne, og at de heldigvis skapte henne slik at hun ligner på hertuginnen. Det var nemlig viktig for å kapre rollen som Meghan (37), sier hun til TooFab.

Smith sier at hun kunne gå steder i L.A. og at folk, ofte briter, kom bort til henne og spurte om hun visste hvem hun lignet på, ifølge People.

«Harry & Meghan: Becoming Royal» har premiere mandag 27. mai, og er oppfølgeren til den første spillefilmen om paret: «Harry & Meghan: A Royal Romance». Filmen skal handle om parets første år som nygifte. I rollen som prins Harry finner vi Charlie Field.

Smith har blant annet spilt i seriene «Jane the Virgin» og «Supernatural».

– Det er helt klart mye nerver når man skal spille en person som er i live. I tillegg var den første filmen så bra, sier Smith, som ikke spilte i den første filmen, til People.

Hun så flere videoer av Meghan på YouTube for å studere hertuginnens kroppsspråk og væremåte. I tillegg så hun parets forlovelsestid flere ganger.

– Det var en viktig video å se for å føle på kjemien mellom paret, og hvordan de er med hverandre, sier hun.

Prins Harry og hertuginne Meghan forlovet seg i november 2017. I dag er de gift og har sønnen Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Smith føler et stort press knyttet til rollen som Meghan, både fordi hun ser opp til hertuginnen og vil være rollen verdig, men også på vegne av andre multietniske skuespillere, skriver TooFab.

Hertuginne Meghan skapte overskrifter med at hun ikke skal være med å møte president Donald Trump neste uke.

Publisert: 28.05.19 kl. 04:26