Ines Høysæter Asserson og Mathias Storhøi i «Royalteen» på Netflix.

«Royalteen» til topps på Netflix

Den norske filmen har blitt strømmet nesten 12 millioner timer på en uke.

– Dette viser at vi treffer på ambisjonene våre, sier regissør Per-Olav Sørensen.

Filmen «Royalteen» er nummer én i Norge, men topper også nå listen over ikke-engelske filmer globalt.

På listen over alle filmer globalt ligger den som nummer fire, ifølge tall fra Flixpatrol.

Totalt har seere over hele verden sett nesten 12 millioner timer på «Royalteen» som er basert på bokserien «Arvingen» – skrevet av de norske forfatterne Randi Fuglehaug og Anne Gunn Halvorsen.

– 12 millioner timer er mye, sier den erfarne og meriterte regissøren Per-Olav Sørensen som også hadde stor suksess med serien «Hjem til jul» på Netflix.

For tiden er han i innspurten på en dramaserie om Spotify også for Netflix. Han forteller at særlig de unge skuespillerne i «Royalteen» merker interessen.

– De får «loveletters» fra alle steder i verden nå, og har hatt en enorm økning på sosiale medier.

I filmen spiller blant annet Ines Høysæter Asserson, Mathias Storhøi og Elli Müller Osborne.

