Kevin Spacey dømt etter overgrepsbeskyldninger

Den overgrepstiltalte skuespilleren Kevin Spacey (62) må betale over 300 millioner kroner i erstatning.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En dommer har beordret Kevin Spacey til å betale «House of Cards»-produksjonsselskapet MRC nesten 31 millioner dollar for påståtte seksuell overgrep bak kulissene til Netflix-dramaet i Det hvite hus, skriver Variety.

Summen tilsvarer drøye 302 millioner norske kroner.

House of Cards-produsenten MRC brøt båndet med Spacey i 2017 grunnet en rekke anklager om seksuell trakassering.

Organisasjonen startet etterforskning etter at det dukket opp påstander om at Spacey hadde forgrepet seg på unge menn, inkludert en produksjonsassistent som jobbet med serien.

FIKK SPARKEN: Kevin Spacey og Robin Wright i rollene som Frank og Claire Underwood da Spacey fremdeles spilte hovedrollen i «House of Cards».

62-åringen har mistet flere roller etter at overgrepsanklagene begynte å komme i 2017, blant annet fra åtte ansatte i «House of Cards»-staben. Spacey fikk sparken fra hovedrollen før siste sesong.

Nylig ble det kjent at den overgrepsdømte skuespilleren likevel ikke skal spille i storfilmen «1242 – Gateway to the West». Opprinnelig skulle 62-åringen spille hovedrollen i det historiske dramaet. Den Oscar-belønte skuespilleren vil bli erstattet av en annen skuespiller.

Spacey er tiltalt for fire overgrep mot tre menn i perioden 2005 til 2013. Selv har han nektet skyld. Denne rettssaken er berammet til juni neste år.

Den skandaliserte skuespillerens advokat, Michael Kump, sier i en uttalelse til People Magazine at han og klienten «er fornøyd med domstolens kjennelse».

