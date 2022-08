Anne Heche var påvirket av narkotika under kollisjon

Hollywood-stjernen Anne Heche (53) hadde narkotika i blodet da hun kolliderte og kjørte ti meter inn i et hus i Los Angeles.

Det skriver Deadline.

Opplysningene bekreftes av Los Angeles Police Department.

– Basert på blodprøver har det blitt avslørt narkotika. Videre testing er påkrevet fordi vi må utelukke at noen av stoffene var en del av medisinsk behandling, sier politioffiser Lizeth Lomeli fra LAPD til Deadline.

Basert på undersøkelser så langt ser det ikke ut til at Heche kjørte med promille, opplyser politiet.

Fredag 7. august var Heche involvert i en trafikkulykke i Mar Vista-området i Los Angeles.

Hollywood-stjernen fikk omfattende skader etter kollisjonen 7. august og ligger i koma. Hun forventes å overleve, ifølge TMZ.

Et mannskap på 59 brukte over en time på å slukke brannen i huset bilen kolliderte med, samt bilen selv.

Ifølge brannvesenet brøytes Heches blå Mini Cooper seg hele ti meter inn i huset.

Ingen i huset skal være skadet. En kvinne og hennes hunder befant seg i huset under hendelsen, men unngikk å bli truffet.

Søndag uttalte Heches talsperson til People Magazine at tilstanden henne er stabil.

Anne Heche er også kjent for tidligere å ha vært sammen med talkshow-kjendis Ellen DeGeneres, fra 1997 til 2000.

Hun ble deretter sammen med skuespiller James Tupper som hun traff under TV-innspillingen av serien «Men in Trees». De to har sønnen Atlas Heche Tupper (13) sammen. Heche har også sønnen Homer Laffoon (20) fra et tidligere forhold.

Henche har de siste månedene jobbet med flere prosjekter. I juni avsluttet hun innspillingen av «Lifetime's Girl in Room» som har premiere til høsten, skriver People Magazine.