NÆRE: Camille Vasquez og Johnny Depp under rettssaken i Virginia.

Depps advokat om romanseryktene: − Skuffende

Camille Vasquez (38) kommenterer for første gang spekulasjonene om søt musikk mellom henne og Johnny Depp (59).

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Alle som fulgte rettssaken i Fairfax Circuit Court i Virginia, kunne se at Johnny Depp hadde svært god tone med sine kolleger, særlig Camille Vasquez og Ben Chew (60).

I sosiale medier har det imidlertid vært massive spekulasjoner om det var noe mer på gang mellom Depp og Vasquez, som ofte klemte hverandre og berørte hverandres hender i retten.

En video, der en fan stilte Vasquez et direkte spørsmål om nettopp dette, spredte seg for et par uker siden på TikTok. Vasquez svarte nemlig ikke, men bare smilte og gikk videre.

BARE VENNER: Camille Vasquez og Johnny Depp i retten.

Nå har Vasquez tatt bladet fra munnen. I et podkastintervju med People tar hun sterk avstand fra ryktene.

– Jeg antar at det er noe som følger med når man er kvinne og utfører jobben sin. Men det er sexistisk og veldig uheldig. Men jeg kan ikke si at det overrasket meg så veldig, sier 38-åringen, som poengterer at det er uetisk for advokater å date klientene sine.

– Det er skuffende at enkelte medier hev seg på dette, at noen mente at min omgang med Johnny, som er en venn jeg har kjent og representert i fire og et halvt år nå, var uetisk og uprofesjonell, sier hun og gjentar:

– Det er skuffende å høre.

Vasquez presiserer at hun har svært stor omsorg for sine klienter.

– Og vi står hverandre åpenbart nær. Men når jeg sier vi, så mener jeg hele teamet, og selvsagt er Johnny inkludert.

OMSORG: Camille Vasquez og Johnny Depp.

Vasquez fremhever sine cubanske og colombianske gener.

– Jeg er taktil. Hva vil du at jeg skal si? Jeg klemmer alle og skammer meg ikke over det, sier hun.

Vasquez opplyser videre at hun elsker jobben sin, og at når hun elsker, så «gjør hun det ettertrykkelig».

38-åringen har også kjæreste, som hun forklarer at hun er lykkelig med.

Vasquez sier ikke navnet på vedkommende, men ifølge New York Post er det en 38 år gammel britisk forretningsmann.

KOLLEGER: Ben Chew og Camille Vasquez var i bresjen for Depps team – her utenfor rettssalen etter at dommen hadde falt.

Vasquez var én av ni advokater som representerte Depp i rettssaken mot Amber Heard (36) – som endte med seier for Depp.

Tidligere denne uken kom nyheten om at Vasquez var blitt forfremmet til medeier i advokatbyrået hun jobber for.

Depp har aldri kommentert ryktene om seg og Vasquez. Han forlot USA for å turnere med Jeff Beck (77) få dager før dommen falt. Duoen skal i sommer holde flere konserter i Norge.