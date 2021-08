«KRISE? HVILKEN KRISE?»: Ryan Reynolds i «Free Guy». Foto: 20th Century Studios

Filmanmeldelse «Free Guy»: Piksellert sukkerspinn

Fornøyelig digitalt tullball.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

KOMEDIE / ACTION

«Free Guy»

USA. 12 år. Regi: Shawn Levy

Med: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi, Joe Keery

Guy (Reynolds) er så lykkelig som en NPC – en «non-playable character», eller ikke-spillbar karakter på norsk – i et videospill kan være.

Han står opp hver morgen, sier hei til gullfisken, tar på seg brune khaki-bukser og blå skjorte, spiser frokost og får kaffen sin i baren på hjørnet. Så går han på jobb i banken.

Samfunnet rundt ham virker imidlertid å være i full oppløsning. Ikke bare blir banken ranet hver dag. Det er skyting og villmannskjøring i gatene også. Men dette er altså fordi Guy «lever» i et spill. Rollen han spiller i det, er ikke viktig, så han får stort sett være i fred. Prisen han betaler, er ufrihet, og at hver dag er den forrige lik.

KJÆRLEIK I MATRIX-EN: Josie Comer og Ryan Reynolds i «Free Guy». Foto: Alan Markfield / 20th Century Studios

Guy lengter etter kjærligheten, og en dag ser han henne: Molotov Girl (Comer). Det han ikke kan vite, er at Molotov Girl egentlig er en spiller, Millie, i den virkelige i verden, som er engasjert i akkurat dette «åpen verden»-spillet, «Free World», av en grunn: Hun mener at mannen som eier firmaet som drifter spillet, den selvnytende entreprenøren Antoine (Waititi), har rappet den avgjørende kodingen fra henne selv og vennen Keys (Keery).

Det er ingen hvilken som helst teknologi det er snakk om heller, men en sånn som innebærer at Guy er noe mer enn bare en passiv animert figur – og kan utvikle genuin kunstig intelligens.

«HAR DU VÆRT PÅ ZALANDO I FYLLA IGJEN?!»: Jodie Comer og Joe Keery i «Free Guy». Foto: Alan Markfield / 20th Century Studios

Hørte jeg noen si «high concept»? «Free Guy» rapper riktignok flust fra andre filmer i både spill- («Ready Player One», 2018), science fiction- («The Matrix», 1999) og satire-sjangrene («Groundhog Day», 1993; «The Truman Show», 1998). Men den har i alle fall en bærende idé.

Utførelsen? Litt halvveis. Det skyldes blant annet at kjærlighetshistoriene i «Free Guy» – både i den virkelige verden og i den digitale – ikke er av et slikt kaliber som gir hjertet vinger.

Reynolds er en sympatisk fyr med «glimt i øyet» og alt det der, men er egentlig aldri blitt så veldig mye mer karismatisk enn det som kreves for å bekle en middels situasjonskomedie på TV. Comer slår en som en smule uferdig, hun også. Kjemien de to imellom, er ikke til å ta og føle på.

TEKNOLOGI-MILLIONÆRER ER IKKE SOM ANDRE MILLIONÆRER: Taika Waititi, Utkarsh Ambudkar og Joe Keery (fra venstre) i «Free Guy». Foto: Alan Markfield / 20th Century Studios

Waititi overspiller så godt han kan, uten å ta ut det hele og fulle komiske potensialet i en rolle som innbyr til den bredeste av karikaturer. Det manuset har å by på av vittigheter, enn si satire, ligger primært i det visuelle – ikke i det verbale.

Filmens bilde av spillverdenen føles utroverdig rosenrødt: Det er nesten like mange jenter som gutter som spiller i «Free Guy», og selv sistnevnte snakker om «toksisk maskulinitet» og tilliggende hesligheter. Filmen ønsker å stille seg kritisk til all volden i spillene, samtidig som den ønsker å vise frem mest mulig av den samme volden selv. Blir jo ikke noe moro ellers!

Dobbeltmoralsk? Ja visst. Men når så du sist enn amerikansk popkorn-blockbuster som ikke var det?

Men sånn alt i alt: Det er fornøyelig tullball, dette her.