DOBBELTGJENGERE: Anya Taylor-Joy (til venstre) og Thomasin McKenzie i «Last Night In Soho».

Filmanmeldelse «Last Night In Soho»: Nostalgiens spøkelser

Var alt bedre før? Kommer an på hvem du spør.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMA / THRILLER

«Last Night In Soho»

USA/England. 15 år. Regi: Edgar Wright

Med: Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Diana Rigg, Terence Stamp

Gudsordet fra landet Eloise (McKenzie) er helt oppslukt av alt som lukter av 1960-årene. Musikken! Interiøret! Klærne!

Da hun kommer inn på en moteskole får hun realisert drømmen om å dra til London – riktignok 55 år for sent. Eloise er et reservert og nokså infantilt ungt menneske, hjemsøkt av sin avdøde mor, og blir raskt mobbet ut av studentboligen av en gjeng «mean girls». Hun tar inn på en hybel i Soho, utleid av Ms. Collins (Rigg i sin siste rolle), i stedet.

Om natten skjer det overnaturlige: Etter at hun sovner blir Eloise transportert tilbake til Soho cirka 1965 – epoken da forlystelses-strøket i den engelske hovedstaden virkelig begynte å «swinge».

MED LONDON FOR SINE FØTTER?: Anya Taylor-Joy og Matt Smith i «Last Night In Soho».

Ikke nok med det. Hun blir også til et annet menneske: Sandie (Taylor-Joy), en ung kvinne som tilsynelatende er alt det Eloise ikke er. Selvsikker, sofistikert, elegant, blond, med en utstråling som får menn til å falle som fluer rundt henne.

Det er som en drøm, inntil drømmen blir et mareritt. Det skal nemlig vise seg at alt nok ikke var bedre før – spesielt ikke for unge kvinner. Sandie drømmer om å bli sanger, men ender opp i et langt mindre glamorøst yrke. Dette har i sin tur innvirkning på Eloise i hennes våkne liv i 2021. Den usikre jenta går i full oppløsning.

SOHO SVINGER: Anya Taylor-Joy i «Last Night In Soho».

Før den blir en slasher i tredje akt, lar den oppfinnsomme briten Edgar Wrights («Shaun Of The Dead», 2004; «Hot Fuzz», 2007; «Baby Driver», 2017) film seg inspirere av en en rekke psykologiske horrorfilmer fra tiåret den delvis utspiller seg i. Roman Polanskis «Avsporet» (1965) og «Rosemary’s Baby» (1968) i særdeleshet, samt «swingin’ London»-filmen over alle «swingin’ London»-filmer, Michelangelo Antonionis «Blow Up» (1966).

Wright, en av disse regissørene som er flasket opp på VHS og DVD, og hvis hele og fulle livserfaring synes å være å ha sett på film, har i tillegg fordypet seg i italienske giallo-skrekkfilmer fra det påfølgende decenniet. Det ser man på den prangende produksjonsdesignen og de sterke fargene. Ikke minst blodet som renner.

I FULL OPPLØSNING: Thomasin McKenzie i «Last Night In Soho».

Det vi tror skal bli en Austin Powers-aktig festaften, en nostalgisk tidsreise tilbake til en «enklere» tid, viser seg med andre ord å være noe annet og langt mer ubehagelig. Nemlig en pro-feministisk spøkelseshistorie om kvinners utsatthet.

Wright – og medforfatter Krysty Wilson-Cairns («1917», 2019) – skal ha kudos for å ikke bare underholde, men etterstrebe relevans i tillegg. Så får vi tilgi at regissøren nok koser seg mest i begynnelsen, da nostalgien fremdeles er rosenrød, og at han går mer på tomgang når budskapet skal hamres inn mot slutten.