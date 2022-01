STJERNEPAR: Skuespiller Megan Fox og musiker Machine Gun Kelly, her på MTV Video Music Awards i New York i september i fjor

Megan Fox og Machine Gun Kelly forlovet

Machine Gun Kelly (31) gikk ned på kne og fridde til Megan Fox (35) tirsdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver Fox på Instagram og deler video fra begivenheten.

Hollywood-stjernen skriver at de har drømt om magi med hverandre, men at de i starten gikk gjennom et helvete og store prøvelser sammen.

«Vi var uvitende om all den smerten vi ville møte sammen i løpet av en veldig kort og frenetisk periode.»

Fox forteller at Machine Gun Kelly fridde under samme banantre de satt under for halvannet år siden.

«Og på samme måte som i hvert liv før denne, og i alle liv som vil komme senere, sa jeg ja. ... Og så drakk vi hverandres blod», skriver skuespilleren spøkefullt i innlegget.

Hun opplyser også at hun har ledd mer sammen med sin nye forlovede enn hun noensinne trodde var mulig. I videoen ser vi også ringen, som ifølge E! Online skal være av diamant og emerald, som er deres såkalte fødselsstener.

– Samme sjel

Også Machine Gun Kelly deler nyheten på Instagram, under en video som viser skikkelig nærbilde av det spesiallagede smykket til forloveden.

«Jeg brakte henne tilbake, til stedet under de samme bladene vi forelsket oss, for å spørre om hun ville gifte seg med meg», skriver rapperen og opplyser at han har fått ringen designet av Stephen Webster.

31-åringen, som egentlig heter Colson Baker, skriver at ringen symboliserer to halvdeler av samme sjel, som trekkes mot hverandre og danner «et obskurt hjerte, som er vår kjærlighet».

FORELSKET: Megan Fox og Machine Gun Kelly på Billboard Music Awards i mai i fjor.

Fox og Machine Gun Kelly har vært kjærester siden våren 2020. De møttes under innspillingen av filmen «Midnight in the Switchgrass».

Hun var tidligere gift med skuespiller Brian Austin Green (47), som hun har tre barn med. Selv om bruddet mellom Fox og Green var betent i starten, skal de nå ha en god tone. Også han har funnet kjærligheten på nytt med Sharna Burgess (35).

Også machine Gun Kelly har et barn fra et tidligere forhold.