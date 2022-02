STERK ÅPNING I USA: Filmen til Joachim Trier har spilt inn mer penger pr. kino enn noen annen film så langt i 2022.

Rekordhelg for «Verdens verste menneske»

I helgen spilte den bejublede filmen inn 135 000 dollar ved fire kinoer i New York og Los Angeles. Det er den høyeste inntjeningen pr. kino for noen film så langt dette året.

Av Ronny Berg

– Dette slutter ikke å være surrealistisk, sier produsent i Oslo Pictures, Andrea Berentsen Ottmar.

Ifølge nettstedet Deadline slår filmen til Joachim Trier, med Renate Reinsve i hovedrollen, de fleste rekorder etter en åpningshelg i USA.

Filmen ble vist på fire kinoer, og inntektene pr. kino er det høyeste for noen film i 2022, og den tredje høyeste for noen film i 2021, bare slått av komedien Licorice Pizza og den siste Spider-Man-filmen.

Deadline skriver at det er den tredje høyeste inntekten for en utenlandsk film de siste to årene, og den beste åpningen for en norsk film noen gang.

– Når vi ser hvilke filmer vi sammenlignes med og hvem vi har gjort det bedre enn der borte ... det er ganske absurd. Og bare utrolig gledelig, sier Andrea Berentsen Ottmar til VG.

PRODUSENT: Andrea Berentsen Ottmar.

– Dette er fortsatt en indiefilm, og noe helt annet enn Spiderman, men vi er i nærheten av deres rating pr. kinolerret i åpningshelgen, noe som er fantastisk.

Tirsdag blir det klart om filmen er på den endelige listen over de nominerte til Oscar.

Ottmar sier at hun føler de åpner nye dører.

– Ikke bare for denne filmen, men for norsk film i utlandet.

Til Deadline sier sjef for den amerikanske distributøren, Elissa Federoff, at hun er mer enn glad.

– Jeg kunne ikke vært mer fornøyd enn å se den inderlige omfavnelsen av denne filmen.

Vil skape buzz

Ifølge Andrea Berentsen Ottmar har den amerikanske distributøren med overlegg lansert filmen med noen få saler i to store byer.

– Så skal filmen ut over hele landet de neste ukene. Strategien har vært å åpne forsiktig og teste markedet litt, samt å skape buzz og få folk til å begynne å snakke om filmen, sier Ottmar.

Hun kaller åpningshelgen for «hjertevarmende».

– Som distributøren sier til oss, er denne filmen med på å fylle kinosalene i USA igjen, på en måte som de ikke har sett siden 2019, sier Ottmar.

– At det er en norsk film som får amerikanerne tilbake, er bare overveldende

– Vi tar ingenting for gitt

For noen dager siden ble det kjent at Renate Reinsve er nominert til beste kvinnelige skuespiller til Storbritannias største filmpris av British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) for sin hovedrolle i «Verdens verste menneske».

Filmen er også nominert til beste ikke-engelskspråklige film.

– Det føles helt surrealistisk og helt fantastisk å bli nominert til en BAFTA. Det er en stor ære, det betyr veldig mye, skrev Renate Reinsve i en SMS til VG.

SURREALISTISK: Kan vinne i England og USA.

Tirsdag blir det klart om blir det klart om filmen blir nominert til beste internasjonale film når Oscar-prisen deles ut

– Vi er bare veldig spente, men tar ingen ting for gitt, sier Andrea Berentsen Ottmar.