FILMSTJERNE: Rebel Wilson, her på en fotballkamp i Los Angeles i januar.

Rebel Wilson beskyttes mot «stalker»

En 39 år gammel «stalker», som hevder han har et barn med skuespiller Rebel Wilson (41), er ilagt besøksforbud.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mannen skal ifølge rettsdokumenter ha trakassert Wilson i flere måneder, skriver TMZ.

Australskfødte Wilson, kjent fra rollen som «Fat Amy» i «Pitch Perfect»-filmene, samt fra den nye Amazon-serien «LOL: Last One Laughing», bor skjermet på et svært privat område i Los Angeles.

Likevel skal mannen ha funnet frem til hennes adresse og over en lang periode ha lagt fra seg gaver og håndskrevne brev utenfor døren.

I det ene brevet skal mannen ha beskrevet hvordan han og Wilson møttes på en nattklubb i 2002, at de kysset hverandre og «så vet vi begge hva som skjedde etterpå».

39-åringen hevder at Wilson siden fødte hans sønn, og han har også lagt igjen brev til denne sønnen som altså ikke finnes.

PÅ GALLA: Rebel Wilson på AACTA Awards i Sydney før jul i fjor.

I rettsdokumentene avfeier Wilson det påståtte bekjentskapet som «bullshit», og forklarer at de aldri noensinne har møttes. Hun sier at hun frykter for sikkerheten sin, at forfølgeren «tydeligvis er desillusjonert» – og at han ikke kommer til å slutte før retten setter en stopper.

Filmstjernens advokat, Susan Haber, har på sin klient vegne fått rettens medhold i å pålegge mannen midlertidig besøksforbud – i påvente av høring. Mannen får ikke komme nærmere Wilson enn 110 yards, altså drøyt 90 meter.

