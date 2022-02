HOLLYWOOD-STJERNE: Sean Penn på pressekonferanse i Kyiv torsdag. Bildet er sendt ut fra presidentkontoret.

Her er Sean Penn i Ukraina

Filmstjernen, regissøren og produsenten Sean Penn (65) har blant annet møtt Ukrainas president.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Ifølge CNN er det snakk om en dokumentarfilm om det som nå utspiller seg i Ukraina.

Bilder viser Sean Penn på pressekonferanse på president Volodymyr Zelenskyjs kontor torsdag. Presidenten delte også torsdag kveld selv et videoklipp på InstaStory av seg og Penn i privat samtale.

«Landet vårt er takknemlig overfor Penn som viser så mye mot og ærlighet», lyder det i en offisiell uttalelse fra presidentens kontor.

I uttalelsen opplyses det også at Penn har kommet til den ukrainske hovedstaden for å «fortelle verden sannheten om Russlands invasjon av landet vårt».

SNAKKET SAMMEN: Sean Penn og president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv torsdag.

President Volodymyr Zelenskyj (44) var selv skuespiller før han startet sin politiske karriere.

Variety skriver at Penns dokumentar er et samarbeid med produksjonsselskapet Vice Studios. Vice Media Group bekrefter dokumentarplanene overfor CNN, men vil ikke bekrefte at Penn er involvert.

Penn, som har vært nominert til Oscar en rekke ganger og vunnet to, har så langt forholdt seg taus for offentligheten. Han har ikke besvart CNNs henvendelser.

Hollywood-stjernen, kjent fra filmer som «Milk», «Mystic River», «I Am Sam», «Dead Man Walking», «Sweet and Lowdown» og fjorårets «Flag Day», besøkte Ukraina også i november i fjor. Allerede da skal dokumentaren ha vært tema.

Forsvarets Forum skrev om Penns reise til frontlinjen den gangen.

Penn ligger ikke på latsiden ellers heller. 65-åringen har en rekke andre prosjekter på gang. Blant annet dukker han snart opp i Watergate-serien «Gaslit», en politisk thriller om Watergate-skandalen. Penn spiller justisminister John Mitchell, og Julia Roberts (54) spiller kona Martha Mitchell.