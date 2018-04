ÅPENHJERTIG: Alyson Stoner, her på Streamy Award i Beverly Hills i september i fjor. Foto: VALERIE MACON / AFP

Nå tør Disney-skuespiller Alyson Stoner å stå frem som bifil

Den tidligere barnestjernen Alyson Stoner (24) forteller om panikken hun følte da hun for første gang forelsket seg hodestups i en kvinne.

Skuespilleren og danseren, kjent fra Disney -serien «Zack og Codys søte hotelliv» og filmer som «Dusinet fullt» og «Step Up» , betror i et intervju med Teen Vogue at det var vanskelig å akseptere legningen, men at hun nå er trygg på sin egen seksualitet.

Stoner forteller om hvordan hun ble overveldet av følelsene som plutselig oppsto i møtet med en kvinnelig danseinstruktør under en treningstime for en del år siden – om hvordan hun ble både bergtatt og skremt på samme tid.

– Hjertet banket som besatt, og jeg ble varm i hele kroppen. Var jeg redd for å få nervesammenbrudd foran en ekspert? Pustet jeg tungt fordi jeg hadde dårlig kondisjon? Smilet hennes var det mest gnistrende jeg noensinne hadde sett, erindrer Stoner.

Hun prøvde å si til seg selv: «Hvorfor har du panikk? Det er jo bare en jente».

Skuespilleren forsto imidlertid raskt at følelsene ikke var platoniske.

– Jeg innså at jeg aldri hadde fantasert om en gutt på sammen måten. Faktisk hadde jeg aldri følt meg så komfortabel under stevnemøter med gutter.

Stoner skjønte at hun var forelsket i denne kvinnen. De gikk på date, spiste ut, så på TV-serier («Orange Is the New Black» ), og de kysset hverandre.

– Og så ble det enda flere kyss. Ok, vi ble kjærester, sier Stoner, som har vært danser for artister som Eminem, Outkast og Missy Elliott.

Det var likevel en lang vei å gå før Stoner aksepterte situasjonen.

Hun forteller i intervjuet at hun gikk i terapi i flere år, at hun forsøkte å kvitte seg med disse «annerledes» følelsene, og at hun ba bønner hver kveld for å overbevise seg selv om at kjærligheten hun følte for denne kvinnen bare var en åndelig test hun var blitt utsatt for. Hennes religiøse overbevisning og gamle fordommer gjorde alt ekstra komplisert.

Stoner forklarer at hun i likhet med mange andre hadde «skadelige oppfatninger» om mennesker som ikke var heterofile. Hun forteller også at enkelte mente hun ville ødelegge karrieren sin hvis hun sto frem som bifil.

24-åringen innrømmer at hun var redd for å risikere å sette en stopper for alt hun hadde drømt om siden hun var seks år, hvis hun viste sitt sanne jeg for offentligheten.

En dag falt Stoner helt sammen og sa til Gud at hun ga opp å kjempe imot. Hun orket ikke leve på en løgn lenger. I dag lever hun godt med den hun er. Men hun omtaler seg som bifil, ikke lesbisk.

– Jeg, Alyson, er tiltrukket av menn, kvinner og mennesker som identifiserer seg på andre måter. Jeg kan elske mennesker uavhengig av kjønn eller uttrykk.

Men hun er lei for påkjenningen hun utsatte kjæresten for den gangen. Forholdet tok nemlig slutt.

– Det var en grense for hva vi kunne overleve. Jeg angrer dypt for at jeg såret henne og andre rundt meg i denne skremmende og forvirrende fasen.

Stoner er for tiden aktuell i TV-serien «Milo Murphy’s Law».

