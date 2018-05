TILSTANDEN ALVORLIG: Jakob Oftebro pådro seg alvorlige brannskader etter å ha fått en molotovcocktail over seg under innspillingen av «Hamilton» i Stockholm lørdag. Foto: Hallgeir Vågenes

Produksjonsselskapet om Jakob Oftebro-ulykken: – Ikke akseptabelt

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 24.05.18 18:10

Dramacorp Pampas Studios legger seg flate etter at den norske skuespilleren ble alvorlig brannskadet på settet til storsatsingen «Hamilton».

Torsdag ettermiddag kunne VG melde at Jakob Oftebro (32) har pådratt seg alvorlige brannskader etter en ulykke på «Hamilton»-settet. Ulykken skjedde lørdag, da det ble spilt inn en scene med opptøyer mellom politi og demonstranter.

Scenen involverte en såkalt molotovcocktail, og etter det VG forstår skal Oftebro ha fått innholdet på seg. Både politiet i Stockholm og Oftebros manager, Anne Lindberg, bekrefter hendelsen.

VG har gjentatte ganger, og i flere dager, forsøkt å komme i kontakt med selskapet Dramacorp Pampas Studios, som produserer TV-serien – uten å lykkes. Etter at VG publiserte nyheten torsdag, tikket det imidlertid inn en e-post fra produsent i selskapet, Patrick Nebout.

– Under lørdagens innspilling av TV-serien «Hamilton» inntraff det en ulykke på innspillingsplassen i Stockholm. Det førte til at hovedrolleinnehaver Jakob Oftebro pådro seg skader. Per nå pågår det en utredning for å skape klarhet i hva som forårsaket ulykken, skriver Nebout i en e-post.

Produksjonsselskapet legger seg flate, og beklager det som har skjedd.

– En innspilling skal være en sikker plass for alle som medvirker, og det som har skjedd er ikke akseptabelt. Det skal ikke kunne skje og vårt absolutte fokus akkurat nå er hvordan Jakob og teamet hans har det. Per nå er det uklart hvilke konsekvenser dette vil få for innspillingen, forteller han.

Etter hva VG får opplyst har 32 år gamle Oftebro fått behandling for skadene. Han er nå ute av sykehuset og på bedringens vei.

– Vi vet ennå ikke utfallet av skaden. Men tilstanden hans er alvorlig. Og så er det viktig for oss å påpeke at Jakob ikke har noen skyld i dette, uttalte Jakob Oftebros manager, Anne Lindberg, til VG tidligere torsdag.