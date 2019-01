KLIKKBATE: I «Rive-Rolf krasjer internett» løftes en rekke temaer knyttet til internetts baksider for seerne - deriblant kommentarfelt-troll, virus og spam-reklame. Foto: Walt Disney Animation Studios

Filmanmeldelse «Rive-Rolf krasjer internett»: Fett om nettvett

Kløktig og underholdende opplæring i nettvett for barn - programmert inn i en historie om vennskap.

Publisert: 31.01.19 10:27







Animasjon / Eventyr / Familiefilm / Komedie

«Rive-Rolf krasjer internett»

6 år. USA. Regi: Phil Johnston & Rich Moore

Norske stemmer: Asgeir Borgemoen, Sigrid Bonde Tusvik, Nosizwe Lise Baqwa, Lisa Stokke, Guri Schanke, Marion Ravn m. fl.

Da Disneys nye animasjonshelt «Rive-Rolf» ble presentert i Norge i 2013, lot ikke anmeldernes entusiasme vente på seg.

Den gamle skurken fra videospillet «Fikser'n Felix», som spillfantaster som hamret løs på de gode gamle videospillene fra 70- og 80-tallet trolig minnes med nostalgi, er i denne runden blitt en dumsnill og desperat venn - og det i ukjent farvann langt utenfor sin originale plattform.

Rolf (norsk stemme: Asgeir Borgemoen) er ikke lenger lei av å være slem. Han er derimot svært tilfreds med tilværelsen med venninnen Vanilje von Sukkertopp (norsk stemme: Sigrid Bonde Tusvik), og deres monotone liv i den gamle spillehallen som utgjør deres univers.

les også Filmanmeldelse «Psychobitch»: Sterk, ubehagelig og viktig

Da Vaniljes spill «Sugar Rush» mister en del som følge av et overentusiastisk forsøk fra Rolf på å sprite opp hverdagen, mister alle karakterene i spillet plutselig sitt hjem.

De to vennene bestemmer seg for å legge ut på en heseblesende reise inn i et univers som er langt større enn de retro omgivelsene de er vant til på jakt etter en ny del - det uendelige internettet.

Nostalgien film nummer én brakte med seg forsvinner kanskje, men underholdningsverdien holder mål.

UENDELIGE MULIGHETER: Internett er sømløst presentert med stor detaljrikdom i denne filmen. Foto: Walt Disney Animation Studios

Animasjonene er som i forrige film utsøkte og barnevennlige, men det er detaljnivået som virkelig imponerer i «Rive-Rolf krasjer internett». Enhver ansatt i et selskap som Google, Facebook eller Snapchat vil trolig benke seg med glede foran denne barnefilmen.

Det er heller ikke til å komme unna at internettgigantene får en god porsjon reklame her, som på ingen måte er skjult, der logoene fra nettgigant etter nettgigant suser forbi hovedkarakterene på deres reise i Wifi-land.

Det som gjør historien fascinerende er hvordan regissørene Phil Johnston og Rich Moore tydelig har brukt tid på å finne ut hvordan de skal forklare internettet og dets funksjon for unge seere.

Delen Vanilje mangler finnes på eBay, og det hele skal selvfølgelig finansieres ved at vår helt lager kopier av klassiske viralvideoer som høster likes og klikk fra mennesker.

les også Filmanmeldelse «Bumblebee»: Best til nå, men ikke bra nok

Vi får til og med bli med en tur ned i «Det mørke nettet», og et kynisk virus blir naturlig nok filmens konflikt.

Men bare på overflaten.

For på deres reise, som for Rolf handler om å få tak i delen til sin høyt elskede venninne og reise tilbake til den trygge hverdagen i spillehallen, fristes Vanilje av de uendelige mulighetene internett byr på.

Dermed utfordres vennskapet.

KJENTE KARAKTERER: Disney har ikke klart å dy seg fra å hente inn gamle karakterer, og noen stikk til mannlige helter fra prinsesse-klassikere vitner om at selskapet virkelig har forstått at gamle kjønnsroller er ut, og sterke kvinnelige hovedroller er inn. Foto: Walt Disney Animation Studios

Hvis du skal krasje med popcorn på kino mens januar-kulda herjer er det bare å dra med seg et ungt alibi og sette seg godt til rette for en sjarmerende og morsom dose nettvett.

Ps. Anmeldelsen er basert på den norske versjonen av filmen.