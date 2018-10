SKADET: Jakob Oftebro fikk en bråstopp i «Hamilton»-innspillingen i mai. Her i et intervju med VG to måneder senere. Foto: Trond Solberg/VG

Politiet om Oftebro-etterforskningen: – Grunn til å mistenke brudd på arbeidsmiljøloven

Stockholm-politiet anslår at man må langt ut på nyåret før man får svar på om noen skal stilles til ansvar for Jakob Oftebros brannskade på filmsettet i mai.

– Granskingen pågår fortsatt, under min ledelse, sier etterforskningsleder Gunnar Jonasson til VG.

– Vi har tilstrekkelig grunn til å mistenke brudd på arbeidsmiljøloven, derfor jobber vi videre med saken. Etter å ha sett hendelsesforløpet mistenker vi at arbeidsgiveren har handlet feilaktig, legger han til.

En stor scene med mange statister endte med at en molotovcocktail eksploderte i ansiktet på Oftebro. Han kunne blitt blind, men slapp med annengrads forbrenning.

Svar til neste år

Politiet har tidligere uttalt at de forsøker å finne ut om man brukte feil væske i molotovcocktailen som tok fyr. Stuntgruppen har levert inn dokumentasjon, og det finnes videomateriale.

– Jeg kan ikke kommentere konkret hva vi har kommet frem til her. Utredningen er langt fra klar, sier Jonasson.

Ifølge etterforskningslederen er det vanskelig å si når de er i mål.

– Jeg antar at det vil skje først etter årsskiftet. Det mest realistiske er å tro at vi har konkludert i løpet av første halvår 2019, sier han.

– Hvorfor tar det så lang tid?

– Ja, det kan du si, men vi har et system som gjør at enkelte ting må prioriteres før andre, deriblant dødsulykker, svarer Jonasson og legger til:

– Vi venter på visse beskjeder. Blant annet har vi ennå ikke fått den endelige uttalelsen fra Arbeidstilsynet. De har ikke plikt til å komme med det, men det foreligger en anmodning. Så den vil vi gjerne ha.

Jonassen presiserer at i slike saker handler det på generelt grunnlag å kartlegge ansettelsesforholdet, og hvordan dette er håndtert.

– Så må man finne ut om det er noen som kan stilles til ansvar for det som skjedde. I så fall kan bøtelegging være et utfall, forklarer han.

Jens Alex i filmproduksjonsselskapet Dramacorp Pampas Studios, som står bak «Hamilton», sier til VG at de samarbeider med politiet og Arbeidstilsynet, og at de har hatt flere møter med sistnevnte.

– Vi er blitt lovet en rapport fra dem. Vi har levert inn all dokumentasjon som har vært ønskelig.

Arbeidstilsynet har så langt ikke besvart VGs henvendelse.

Filmen utsatt

Syv måneder er gått siden ulykken, der Jakob Oftebro (32) pådro seg alvorlige brannskader i ansiktet under innspillingen av «Hamilton». Plutselig smalt det, etter bare to uker på settet.

Oftebro om ulykken: – Forsto at noe forferdelig hadde skjedd

Oftebro hadde forberedt seg i fem måneder og trent fire timer om dagen – både motorsykkel og våpentrening. Og han hadde lært seg svensk for det som kanskje er den største rollen så langt i karrieren. «Hamilton» er nemlig en stor internasjonal produksjon.

Filminnspillingen av spionthrilleren ble satt på vent , og det er fortsatt uklart hva som skjer med «Hamilton», som baserer seg på Jan Guillous populære romanfigur.

– Vi har ingen informasjon på det nåværende tidspunktet om gangen videre, men vi holder på å legge planer for hvordan vi går videre. Alt dette må vi komme tilbake til, sier Jens Alex, som ikke vil kommentere hvorvidt den norske skuespilleren fortsatt er aktuell i hovedrollen eller ikke.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Jakob Oftebro.

Filmstjernen har tidligere uttalt at han var usikker på sin videre skjebne i innspillingen. I slutten av august skrev han imidlertid i en SMS til VG at han var i kontakt med både produksjonen og politiet, og at «All is good».

Stockholm-politiet legger ingen begrensninger på den videre innspillingen.

– De står fritt til å gjenoppta arbeidet med filmen når de måtte ønske. Det legger ikke vi oss bort i, sier Jonasson.

På scenen igjen

I lang tid fremover må Oftebro ta hensyn til skaden, og også neste sommer må han «skjule seg for solen» som han selv sier.

– Jeg som aldri har gått med hodeplagg, er blitt hattemann! Så du kommer til å se meg i den flotte cowboyhatten en god stund fremover. Hatte-Jakob! uttalte han galgenhumoristisk til VG i juli.

Nils Ole Oftebro om sønnen : – Du skjønner sikkert hva jeg føler og håper

I august i år var han for første gang klar for jobb etter ulykken . Da spilte han for andre året på rad sammen med pappa Nils Ole Oftebro (73) i det tradisjonsrike «Peer Gynt»-spelet på Gålå i Gudbrandsdalen. Han uttalte da til VG at det hadde vært en rar opptakt :

– Jeg visste ikke om jeg ville klare å gjennomføre dette, og jeg er utrolig glad for at det gikk så bra.

Oftebro er for tiden å se på danske TV 2 i dramaserien «Kriger».