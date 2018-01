UGJENKJENNELIG: Gary Oldman gikk gjennom en drøy kroppslig forandring for å spille rollen som Winston Churchill i filmen «Darkest Hour» som får norsk premiere denne uken. Foto: Jack English

Gary Oldman vant Golden Globe – nå er han Oscar-favoritt

Eva Kynningsrud Dobbing

Publisert: 13.01.18 09:42

«Jeg holdt på å le meg i hjel! Churchill?» Gary Oldman (59) tok en kikk i speilet og tenkte: Dette går aldri.

Nå er han plutselig Oscar -favoritt for sin rolle som Winston Churchill i «Darkest Hour» etter å ha vunnet Golden Globe sist helg. Men det krevde sitt.

Det finnes ingen fysiske likheter mellom mannen vi har foran oss og Englands store helt fra andre verdenskrig. Gary Oldman selv kunne ikke vært mer enig.

– Jeg ser ikke ut som han i det hele tatt, så denne rollen var over all forventning. Jeg husker at jeg sto på balkongen og så nedover Downing Street. Churchill, tenkte jeg, og holdt på å le meg i hjel. Hvis de hadde sagt Stan Laurel, kunne jeg forstått det, men ikke denne store robuste mannen! sier Oldman til VG.

– En gave

– For en gave å få muligheten til å spille Churchill. Stå i det rommet og si de ordene. Når alt kommer til alt, kan man ikke si nei til å få si; blood, toil, sweat and tears. Det er høyst uvanlig og den mest givende opplevelsen jeg har hatt som skuespiller, forteller han.

Historisk sett kommer filmen, «Darkest Hour», beleilig. Da den ble påtenkt hadde ennå ikke Brexit og Donald Trump rykket ved verdensbalansen. Like fullt kommer filmen ut i en tid der en sterk leder av hans kaliber kunne ha kommet godt med.

Filmen handler om Winston Churchills første modige måneder som statsminister. Da Belgia og Frankrike falt under nazistene. Da Englands armé strandet og ble omringet av tyske styrker på stranden i Dunkirk.

Gary Oldmans er forventet å stikke av med mange priser for sin innsats i filmen. Han er storfavoritt til Oscar – ikke minst etter å ha vunnet Golden Globe, institusjonen han selv har kritisert hardnakket til i alle år – men selv tar han oppstyret med tilsynelatende ro og engelsk sarkasme.

– Det hadde vært hyggelig, men det er for tidlig å si noe. Filmen har fått utmerkede anmeldelser, men du vet, Golde Globe har ignorert meg i 30 år, det er jo veldig hyggelig.

– Du kunne ha tenkt deg en Oscar? Du har vært nominert et par ganger?

– Én gang! Tro meg, det husker jeg, sier han.

Røyket og drakk

Uansett hva utfallet blir, er de fleste enige om at Oldman har gjort en imponerende innsats. Det er ikke bare den fysiske endringen med sminke og padding som får frem den ikoniske skikkelsen med overbevisning.

Oldmans gange, stemmebruk og tolkning gjør det vanskelig å forstå at det faktisk ikke er Churchill selv man ser.

– Det første vi jobbet med var pustingen. Churchill pustet på en veldig spesiell måte. Han røyket og drakk mye, han gikk målrettet med dynamikk og energi. Jeg øvde på å finne stemmen hans, spilte den inn på telefonen og sendte til regissøren. Det var en lang prosess, men slik formet vi karakteren, sier Oldman.

Vil ikke være kjeltring lenger

Vanligvis får Gary Oldman roller som kjeltring i store filmer, noe som står i sterk kontrast til rollen som Englands store helt fra andre verdenskrig.

– Det var en bevisst beslutning. Jeg ville gjøre noe helt annet. Det skulle ikke bli slik at hvis man trengte en skurk, var det bare å be Gary komme å gjøre greia si. Jeg bestemte meg for ikke å gjøre flere av de rollene, forteller han.

At det var Churchill han skulle spille, hadde han dog ikke sett for seg. Noen behagelige fordeler var det ved å skulle endre seg fra en slank 59-åring til den tidligere engelske statsministerens velkjente skikkelse.

– Jeg følte at jeg kunne «snacke» hele dagen, få i meg all den dårlige maten man får på settet. Med all paddingen tenkte jeg at det ikke ville synes uansett.

– Er det noe ved Churchill som sitter igjen hos deg?

– Det må i tilfelle være nikotinforgiftning!