Filmanmeldelse «Rett vest»: Sjarmerende sindig

Publisert: 08.01.18 12:19

FILM 2018-01-08T11:19:02Z

Lunt og lystig lappeteppe - som ikke helt klarer å lande sine egne ambisjoner.

KOMEDIE. Norge.

«Rett vest».

Regi: Henrik Martin Dahlsbakken

Med: Benjamin Helstad, Ingar Helge Gimle, Iben Akerlie m.fl.

4

Hamarkaren Dahlsbakkens karriere er stabeishistorie god nok til å gjentas: Etter å ikke ha kommet inn på filmskolen i nabobyen, er 28-åringen her med sin fjerde autodidakte spillefilm. Tross tempoet står auteuren (skriver, regisserer og produserer selv) for sterke sjangernikk som «Cave» (2016).

«Rett vest» kalles komedie. Roadmovie med feelgood-tilbøyeligheter er mer presist. To Dahslbakken-gjengangere leder an: Helstad er musikklærer med kronisk forsentsyndrom og pappafrustrasjon. Gimle er pappa i dameklær, spilt behagelig uten å være utagerende fjollete som slikt ofte blir. Begges tafatthet skyldes en mor og kone som ble tatt av kreft. Like før hun døde sendte hun inn et teppe til NM i quilting. Reisen til mesterskapet, som av alle steder foregår på øya Ona på Romsdalskysten, skal knytte lappeteppet far og sønn Jensen (Far heter sogar Georg Jensen, som i den danske designeren) sammen igjen.

Resultatet er på ingen måter så klønete spinnvilt som det muligens framstår.

Filmen finner samme glede i bilder av motorsykler og natur som «Cave». Men i stedet for å være bredskjermet og mørk, går kamera tett på med lys og omtanke. Universet befolkes av mennesker som mest av alt vil hverandre vel. Som seriøs roadmovie er det løst sammenknyttede fortellinger som får de langtfarende til å også gjennomgå en indre reise. Mengden av fremragende norske skuespillere i møtet med Dahlsbakkens evne til å formidle norsk natur bedre enn Disney, gjør filmen sterkere enn historien faktisk er. Det innebærer enkeltøyeblikk, for eksempel en kaotisk småbarnsfamilierast og noen tilfeldighetenes mirakler som gjør at floker løser seg når man minst venter det. Helheten sliter med litt formelsyke og fortellerskjevheter - slik også tittelen er noe generisk. For eksempel blir forholdet mellom Helstad og Akerlie nesten plutselig kokvarmt. Dahslbakken er dessuten litt for glad i å ikke drøye ting for lenge, og bruker nok en gang knappe fem kvarter på å bli ferdig.

«Rett vest» vil mest av alt være hjertevarm og minnerikt skurrete - og klarer det ganske godt. Slik blir filmen en hjertelig reise over fjellet til Vestlandet. At den dessuten bruker Atlanterhavsveien geografisk korrekt bør for enkelte (hei, «Snømannen») være god nok grunn til å se den i seg selv.

