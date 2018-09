FILMDRONNING: Jennifer Lawrence liker å slå seg løs på rød løper, som her under Oscar-utdelingen i Los Angeles i mars. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Jennifer Lawrence ut mot falske skjønnhetsidealer

Hollywood-stjernen Jennifer Lawrence (28) tror ikke på undervektige kvinner som skryter av hvor mye «junk food» de spiser.

Den Oscar-belønnede stjernen mener slv hun har et realistisk bilde på kropp og skjønnhet. I et intervju med InStyle forteller Lawrence hvor lite fokus det var på hennes utseende i oppveksten.

Tvert imot fikk hun hard medfart fra nådeløse brødre.

– Da jeg var yngre, sa brødrene mine at jeg var stygg. Kjempestygg, for å være helt presis. En gang gikk jeg inn til mamma på kjøkkenet og spurte henne: «Mamma, er jeg pen?» Hun svarte bare at «det betyr ingenting». Hun nektet faktisk å gi meg et svar, sier filmstjernen til bladet.

I dag er Lawrence glad for at hun ikke var så opptatt av fasade i oppveksten – selv om hun nå er del av en bransje der kropp og utseende ofte står i sentrum. En viss dose forfengelighet har kommet med årene – og jobben. 28-åringen mener blant annet – etter å ha studert bilder av seg selv – at hun tar seg bedre ut i profil enn forfra.

– Jeg har nemlig så store kinn, sier hun.

Skuespilleren kommer også med et aldri så lite hjertesukk. Hun lar seg nemlig provosere av folk som prøver å gi et annet inntrykk enn det som er virkeligheten.

– Jeg liker når folk er ærlige. Hvis man er ti kilo undervektig og snakker om hvor mye pizza og fritert kylling man fråtser i, så får man ikke folk rundt seg til å føle seg særlig bra, sier Lawrence, som selv hevder å si sannheten.

– Når jeg skal på Oscar-gallaen eller på en filmpremiere, så spiser jeg ganske annerledes enn jeg gjør til hverdags, for å klare å komme inn i de trange kjolene. Jeg lyver ikke. Jeg føler meg komfortabel med å si det som det er.

Lawrence liker å trene, men innrømmer at hun er en altfor sjelden gjest på helsestudio.

– Jeg betaler mer for alle avlyste treningstimer enn for dem jeg faktisk møter opp på.

Selv om superstjernen gjerne ifører seg åletrange habitter når hun inntar rampelyset, tar hun seg ikke selv altfor høytidelig. Det viser VG-klippene under: