RØD LØPER: Fan Bingbing på premiere på filmfestivalen i Cannes i mai i år. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Fan Bingbing var blant verdens best betalte skuespillere – nå er hun sporløst borte

FILM 2018-09-16T00:25:21Z

Fan Bingbing er superstjerne i Kina og har også spilt i store franchise-filmer i Vesten. Nå har ingen sett henne i offentligheten siden juni, og det spekuleres om hun er fengslet av kinesiske myndigheter.

Publisert: 16.09.18 02:25

Hun har spilt i «X-Men: Days of Future Past» og «Iron Man 3» , og et 30-talls kinesiske filmer i tillegg til TV-serier. Hun har også reklameavtaler med merker som Chopard og L’Oreal, og figurerer jevnlig på topp-fem-listen over verdens best betalte kvinnelige skuespillere . Ifølge Forbes tjente hun rundt 140 millioner kroner i 2016.

Fan Bingbing (36) regnes som Kinas mest berømte skuespiller, men nå vet man ikke hvor hun er.

Ifølge CNN er hun ikke sett offentlig siden tidlig i juni, da hun ifølge en oppdatering på en av sine verifiserte sosiale medier-kontoer besøkte et barnesykehus i Tibet.

Det statlige økonomiavisen som på engelsk kalles Securities Daily skrev 6. september en sak som senere ble slettet. Der skal det ha stått at Fan var «under kontroll og i ferd med å motta juridisk dom», ifølge CNN.

Australske Nine News skriver at et tidligere TV-anker i Kina i mai lekket dokumenter som angivelig skulle vise at Fan var involvert i skatteunndragelse.

CNN melder at dokumentene skal ha vært to ulike kopier av samme filmkontrakt. Én skal ha oppgitt at hun fikk 1,5 millioner dollar for jobben, mens på den andre var det oppført 7,5 millioner. I Kina kalles praksisen «yin-yang-kontrakter», der den med lavest sum blir rapportert inn til myndighetene.

Nå spekuleres det om Fan er arrestert av kinesiske myndigheter i hemmelighet.

Kinesiske myndigheter skal ha strammet inn kontrollen på filmindustrien de siste årene og ifølge deres statlige kringkastingsadministrasjon, skal ikke skuespillere tjene mer enn 40 prosent av de totale kostnadene for filmen. Hovedrolleinnehaveren kan ikke tjene over 70 prosent av det totale budsjettet for alle skuespillerne.

– Om du er milliardær er det noe du kan nyte til en viss grad, men du må være veldig, veldig påpasselig med ikke å tråkke over grensen og falle i unåde hos Kinas kommunistparti, sier nettanalytiker ved Australian Strategic Policy Institute, Fergus Ryan, til CNN.

Fjernet fra reklame

I tillegg til at Fan Bingbing er forsvunnet fra offentligheten og sosiale medier, er også navnet hennes fjernet fra kinesiske medier og alt promoteringsmateriell for hennes kommende film «Unbreakable Spirit» der hun spiller mot Bruce Willis. Den skal etter planen ha premiere i oktober.

I Australia er hun frontfigur for vitamin-produsenten Swisse, og der er hun også fjernet fra reklamer.

– Vi har inntil videre stoppet bruken av bilder av henne. Vi vet ikke i hvilken grad hun vil være involvert i vår Singles Day-aktivitet. Vi fortsetter å følge med på situasjonen og håper på en løsning i nær framtid, sier en talsperson for Swisse til Fairfax Media og la til:

– Vi kan ikke kommentere ytterligere så lenge etterforskningen pågår.

Singles Day er et kinesisk nettsalg som ifølge Sydney Morning Herald er Swisses største promoteringsarrangement i år. Selskapet er kinesisk-eid og gjorde Fan til sin reklame-ambassadør i 2017. Etter det skal salget skal ha steget blant unge kinesiske kvinner.

Det har ikke vært noen offisielle uttalelser om hvor Fan befinner seg eller hvorvidt hun er mistenkt eller siktet for noe kriminelt.

I 2011 ble Kinas mest kjente kunstner, Ai Weiwei, satt i varetekt i tre måneder. På det tidspunktet var det uvisst hvor han var, og han slapp ut etter å ha skrevet under på en tilståelse myndighetene sa dreide seg om skatteunndragelse.