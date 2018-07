DUKKER OPP IGJEN: Carrie Fisher, her avbildet i 2015, er med i den kommende «Star Wars»-filmen. Foto: LEON NEAL / AFP

Carrie Fisher med i kommende «Star Wars»

Publisert: 29.07.18 03:27

Carrie Fisher døde i 2016, 60 år gammel. Det forhindrer ikke at hun deltar i den kommende «Star Wars»-filmen.

Disney og Lucasfilm har sluppet detaljer om den kommende installasjonen i «Star Wars»-sagaen. «Star Wars: Episode IX» skal ha premiere i desember 2019, og det er som tidligere meldt J.J. Abrams som skal ta seg av regien, slik han også gjorde på «Star Wars: The Force Awakens » fra 2015, melder bransjebladet Variety.

Mer oppsiktsvekkende er det kanskje at også Carrie Fisher , som døde av 27. desember 2016 , atter en gang er med på laget. Skuespilleren, som spilte prinsesse Leia Organa i den opprinnelige «Star Wars»-trilogien fra 1970- og 80-tallet, gjorde et comeback i nettopp «The Force Awakens».

Det er tidligere ubrukte opptak fra den innspillingen som skal benyttes i «Episode IX». Fishers datter, Billie, har gitt sin velsignelse til prosjektet.

I januar i år meldte Lucasfilm at de «ikke ville gjenskape Carrie Fisher digitalt » i kommende filmer. Nå har de altså funnet en måte å omgå dette problemet på.

Skywalker vender tilbake

Disney melder også at Mark Hamill vender tilbake i den kommende filmen. Dette til tross for at karakteren hans, Luke Skywalker, tilsynelatende døde i den hittil siste filmen i serien, «The Last Jedi ».

En annen overraskelser er det at Billy Dee Williams , sist sett i «Jedi-ridderen vender tilbake» i 1983, returnerer til serien. Billie Lourd , Domnhall Gleeson , Daisy Ridley, Adam Driver , John Boyega og Oscar Isaac skal også alle ta en runde til i romskipet. Anthony Daniels vil nok en gang gi stemme til C-3PO.

Keri Russell , kjent fra TV-serien «The Americans», skal ha det som omtales som en sentral rolle i den kommende filmen. Naomi Ackie og Richard E. Grant er nye navn i «Star Wars»-sammenheng.

Opptak i Skottland

J.J. Abrams tok over den kommende filmen, etter at det ble klart at den opprinnelige regissøren, Colin Trevorrow, kjent for «Jurassic World » (2015), kastet inn håndkleet i september i fjor.

Årsaken var «kreative uoverensstemmelser ».

Manuset til «Episode IX», som ryktes å ha arbeidstittelen «trIXie », er signert Abrams og Chris Terrio («Operasjon Argo», 2012). Filmmakerne har så langt ikke røpet noe om hva filmen, som er den siste delen i den tredje «Star Wars»-trilogien, skal handle om. Men ifølge en pressemelding fra Abrams vil den «konkludere Luke Skywalker»-sagaen.

Avisen Daily Record skrev i desember i fjor at deler av filmen skal spilles inn i Argyll i Skottland.