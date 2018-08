EKSPAR: Ben Affleck og Jennifer Garner på en veldedighetsgalla i New York i 2014, året før de ble separert. Foto: Evan Agostini / Reuters

Jennifer Garner og Ben Affleck omsider klare for skilsmisse

Tre år etter at Jennifer Garner (46) og Ben Affleck (46) gikk fra hverandre, skal stjerneparet ha kommet til enighet om barneomsorg og fordeling av penger.

Hollywood -skuespillerne gikk fra hverandre i 2015 etter ti år som ektepar. Skilsmissen har imidlertid latt vente på seg. I perioder har det sett ut som Garner og Affleck var i ferd med å reparere forholdet, men sånn har det ikke gått.

Nå melder TMZ og andre store medier – deriblant E! Online og Fox News – at separasjonstiden snart er ved veis ende. Paret, som har tre barn sammen i alderen seks til 12 år, skal ifølge kilder endelig ha blitt enige om vilkårene.

Garner og Affleck, som begge har en lang og solid karriere å skilte med, hadde angivelig ingen særeieavtale før ekteskapsinngåelsen. Derfor har det tatt tid å fordele parets eiendeler og formuer. Detaljene i avtaler er ikke kjent.

Når det gjelder barna, skal de to være enige om delt omsorg. Til tross for bruddet har stjernene samarbeidet godt om barna. De har alle feriert sammen og blitt avbildet i amerikanske medier titt og ofte.

Affleck glimret imidlertid med sitt fravær da Garner for få dager siden ble hedret med egen stjerne på ærverdige Hollywood Walk of Fame. Alle tre barna var der .

Et par dager etter stjerneseremonien skal Garner ha vært pådriveren for at Affleck på nytt sjekket inn på en rusklinikk etter angivelig å ha falt av vannvognae. Han er fortsatt innlagt, men ifølge en rekke medier vil skilsmissen bli signert og formalisert så snart han er skrevet ut.

Mens Affleck har vært koblet til flere kvinner de siste fire årene, har Garner vært singel siden bruddet.